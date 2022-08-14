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Они точно разведутся: пять признаков на свадьбе, что брак скоро распадется

Limon.ee
Они точно разведутся: пять признаков на свадьбе, что брак скоро распадется
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Свадьба. Иллюстративное фото
Свадьба. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Иногда поведение молодоженов показывает, что у пары уже есть проблемы в отношениях, пишет WomanHit.

На свадьбе молодоженам кажется, что их любовь будет длиться вечно, но статистика разводов безжалостна: каждый второй брак распадается в течение первых десяти лет. А свадебные организаторы и ведущие считают, что признаки того, что союз не будет крепким видны уже во время торжества.

Достаточно присмотреться в влюбленной паре, чтобы понять — их отношения уже дали трещину.

Жених и невеста увлекаются алкоголем на церемонии

Кажется, в бокале вина на свадьбе нет ничего плохого, ведь оно помогает снять накопившийся стресс, но, если молодожены то и дело подливают спиртное, это тревожный сигнал. Организаторы считают: пара, которая не может контролировать себя в самый важный день, вряд ли справится с желаниями и капризами в реальной жизни, поэтому о компромиссах в таких отношениях можно забыть.

Молодожены веселятся отдельно друг от друга

Даже гости на чужой свадьбе обычно окутаны атмосферой любви и романтики, но иногда жениху и невесте куда интереснее в компании друзей, чем друг с другом. Если в торжественный день супругам не хочется проводить время вместе, то рутина может быстро погубить их отношения: партнеры постараются развлекать себя общением с другими людьми, а не находить общие интересы.

Они удивили друг друга

Нет, не неожиданным подарком, песней или танцем, а откровением. Например, во время свадьбы неожиданно выяснилось, что у молодоженов разные мечты, представления о финансах, количестве детей и быте. Обычно эти моменты выглядят неловко и намекают, что супругам придется еще многое узнать друг о друге.

Молодожены заметно подкалывают друг друга

Со стороны такие шутки кажутся милыми и обаятельными, но психологи считают, что за ними часто скрывается раздражение и пассивная агрессия. Супругам будет сложно справиться с внутренним конфликтом

Жених и невеста не учитывают желания друг друга

Организаторы считают, что у пары вряд ли есть шанс на счастливое будущее, если во время подготовки они не могут договориться об оформлении, меню или ходе церемонии. Уже на этом этапе можно заметить, что один из партнеров не хочет идти на компромисс и подавляет второго.

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