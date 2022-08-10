18 июля самолет Eurowings Airbus A330, следовавший из Доминиканской Республики во Франкфурт, был вынужден совершить аварийную посадку. Тренер Эрик Эдмидс также был на борту, и он рассказал Postimees о том, что ему пришлось пережить, пишет Reis.
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ВИДЕО ⟩ Самолет резко пошел вниз: знаменитый коуч описывает аварийную посадку, которую он пережил по пути в Таллинн
Самолет резко пошел вниз: знаменитый коуч описывает аварийную посадку, которую он пережил по пути в Таллинн
Мирный полет принял тревожный оборот недалеко от Ирландии, к счастью, никто из 179 человек на борту не пострадал, но опыт был довольно пугающим.