ВИДЕО ⟩ Самолет резко пошел вниз: знаменитый коуч описывает аварийную посадку, которую он пережил по пути в Таллинн

18 июля самолет Eurowings Airbus A330, следовавший из Доминиканской Республики во Франкфурт, был вынужден совершить аварийную посадку. Тренер Эрик Эдмидс также был на борту, и он рассказал Postimees о том, что ему пришлось пережить, пишет Reis.