О пользе и вреде картофеля для организма любят порассуждать многие - еще бы, одно из главных блюд на столе россиян. Поэтому не удивительно, что вокруг картошки возникло немало мифов. Например, есть расхожее мнение о том, что от картофеля толстеют - и оно ошибочно. Разбираемся, соответствуют ли расхожие представления об одном из главных продуктов нашего стола действительности, пишет kulinarissimo.ru.
Польза и вред картофеля для организма человека: развенчиваем мифы
Миф 1. От картофеля набирают вес
Ученые не обнаружили устойчивой связи между содержанием углеводов в пище и ожирением. Картофель – это насыщенный витаминами овощ, калорийность которого невысока. Его можно использовать 1-2 раза в неделю в любой диете. При тепловой обработке крахмал разрушается, тем самым снижая количество сахара.
Миф 2. В картофельной кожуре много полезных веществ
Некоторые хозяйки уверены, что чистка картошки уменьшает ее питательные свойства, почти полностью сводя их на нет. При этом мало кто знает, что при чистке уменьшается только количество клетчатки, избыток которой организму ни к чему. Что же касается большей части питательных веществ, таких, как медь, цинк, железо, калий и витамин С, то все они остаются на месте, то есть в мякоти корнеплода. Кроме того, не стоит забывать о том, что потенциально опасный алкалоид соланин, который присутствует в картофеле, сильнее всего сконцентрирован именно в кожуре.
Миф 3. У картофеля высокий гликемический индекс
Миф 4. Картофель - это продукт-«пустышка»
В картофеле содержатся все незаменимые аминокислоты: лизин, метионин, треонин, триптофан, валин, фенилаланин, лейцин, изолейцин. Также картошка - отличный источник минеральных веществ, то есть калия, фосфора, натрия, кальция, магния, железа, серы, хлора, и богата такими микроэлементами как цинк, бром, кремний, медь, бор, марганец, йод, кобальт. При хранении количество крахмала в клубнях снижается вследствие гидролитического распада до сахаров. Поэтому количество последних может возрасти с 2% до 8%. Так что назвать картофель бесполезным продуктом никак нельзя.
Миф 5. Картошку и мясо нельзя употреблять вместе
Миф 6. Единственный питательный картофель – желтый
Яркий цвет – это простой способ определить овощи, богатые питательными веществами. Но это не значит, что белые или коричневые и овощи не так хороши. Картофель, лук и капуста – вот лишь некоторые из «белых» овощей, которые обеспечивают нас основными питательными веществами, такими как калий, клетчатка и витамин С. Просто желтые, зеленые и красные овощи содержат еще и дополнительные вещества. Однако белые овощи являются важным источником многих фитонутриентов, которые считаются полезными для здоровья. Например, это бесцветные флавоноиды кверцетин и кемпферол, содержащиеся в картофеле.
Все виды картофеля могут внести большой питательный вклад в рацион, поэтому не ограничивайте себя каким-то одним типом или цветом.
Картофельные лайфхаки
Чтобы картофель сварился быстрее, нужно положить в кастрюлю кусочек сливочного масла. Его можно заменить растительным или маргарином. Жир создает пленку на поверхности воды, и блюдо приготовится в короткий срок.
Для жарки на сковороде следует выбирать желтые или розовые клубни. В таких сортах низкое содержание крахмала, а значит, дольки не слипнутся, останутся раздельными и хорошо прожарятся.
Для запекания в духовой или микроволновой печи клубни нужно смазать растительным маслом и сделать на каждом разрез в виде креста. В разрез перед подачей блюда добавить сливочного масла.
Для приготовления пюре отлично подходит желтый картофель. Чтобы блюдо получилось вкусным и ароматным, следует потомить картофель в сливках с травами примерно 20 минут.