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Польза и вред картофеля для организма человека: развенчиваем мифы

Limon.ee
Польза и вред картофеля для организма человека: развенчиваем мифы
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Картошка. Иллюстративное фото
Картошка. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

О пользе и вреде картофеля для организма любят порассуждать многие - еще бы, одно из главных блюд на столе россиян. Поэтому не удивительно, что вокруг картошки возникло немало мифов. Например, есть расхожее мнение о том, что от картофеля толстеют - и оно ошибочно. Разбираемся, соответствуют ли расхожие представления об одном из главных продуктов нашего стола действительности, пишет kulinarissimo.ru.

Миф 1. От картофеля набирают вес

Картофель богат углеводами, которые жизненно необходимы для мышц и являются источником энергии для мозга. Но именно углеводы – главные «подозреваемые» в наборе лишнего веса. При этом многие забывают, что накопление ненужных килограммов зависит не только от того, сколько организм получает энергии, но и от того, сколько он ее теряет. Кроме того, склонность к полноте зависит от индивидуального метаболизма, а не от решений, есть или не есть тот или иной продукт.

Ученые не обнаружили устойчивой связи между содержанием углеводов в пище и ожирением. Картофель – это насыщенный витаминами овощ, калорийность которого невысока. Его можно использовать 1-2 раза в неделю в любой диете. При тепловой обработке крахмал разрушается, тем самым снижая количество сахара.

Миф 2. В картофельной кожуре много полезных веществ

Некоторые хозяйки уверены, что чистка картошки уменьшает ее питательные свойства, почти полностью сводя их на нет. При этом мало кто знает, что при чистке уменьшается только количество клетчатки, избыток которой организму ни к чему. Что же касается большей части питательных веществ, таких, как медь, цинк, железо, калий и витамин С, то все они остаются на месте, то есть в мякоти корнеплода. Кроме того, не стоит забывать о том, что потенциально опасный алкалоид соланин, который присутствует в картофеле, сильнее всего сконцентрирован именно в кожуре.

Миф 3. У картофеля высокий гликемический индекс

Гликемический индекс является показателем того, насколько тот или иной продукт повышает уровень сахара в крови. Что касается картофеля, то здесь данный индекс зависит от сорта и того, насколько он созрел. Например, вареный картофель сорта Pontiac, растущий в Австралии, имеет индекс 56, что является очень низким показателем. А гликемический индекс печеного картофеля Russet Burbank выше почти в два раза –111. Кроме того, этот индекс в немалой степени зависит от технологии приготовления и подготовки продукта (чистка, нарезка, обработка). Таким образом, влияние картофеля на уровень сахара в крови не настолько велико, как многие думают.

Миф 4. Картофель - это продукт-«пустышка»

В картофеле содержатся все незаменимые аминокислоты: лизин, метионин, треонин, триптофан, валин, фенилаланин, лейцин, изолейцин. Также картошка - отличный источник минеральных веществ, то есть калия, фосфора, натрия, кальция, магния, железа, серы, хлора, и богата такими микроэлементами как цинк, бром, кремний, медь, бор, марганец, йод, кобальт. При хранении количество крахмала в клубнях снижается вследствие гидролитического распада до сахаров. Поэтому количество последних может возрасти с 2% до 8%. Так что назвать картофель бесполезным продуктом никак нельзя.

Миф 5. Картошку и мясо нельзя употреблять вместе

В последнее время диетологами утверждается, что углеводы и белки нельзя употреблять вместе. Якобы пищеварительная система человека не может переваривать их одновременно, отсюда возникает лишний вес. На самом деле наша пищеварительная система хорошо перерабатывает разносоставную еду, в ней не прослеживается ориентированности на определенный тип пищи или его употребление без участия других продуктов. Отказываться от совместного употребления различных продуктов имеет смысл только при определенных заболеваниях желудочно-кишечного тракта либо аллергиях.

Миф 6. Единственный питательный картофель – желтый

Яркий цвет – это простой способ определить овощи, богатые питательными веществами. Но это не значит, что белые или коричневые и овощи не так хороши. Картофель, лук и капуста – вот лишь некоторые из «белых» овощей, которые обеспечивают нас основными питательными веществами, такими как калий, клетчатка и витамин С. Просто желтые, зеленые и красные овощи содержат еще и дополнительные вещества. Однако белые овощи являются важным источником многих фитонутриентов, которые считаются полезными для здоровья. Например, это бесцветные флавоноиды кверцетин и кемпферол, содержащиеся в картофеле.

Все виды картофеля могут внести большой питательный вклад в рацион, поэтому не ограничивайте себя каким-то одним типом или цветом.

Картофельные лайфхаки

Чтобы картофель сварился быстрее, нужно положить в кастрюлю кусочек сливочного масла. Его можно заменить растительным или маргарином. Жир создает пленку на поверхности воды, и блюдо приготовится в короткий срок.

Для жарки на сковороде следует выбирать желтые или розовые клубни. В таких сортах низкое содержание крахмала, а значит, дольки не слипнутся, останутся раздельными и хорошо прожарятся.

Для запекания в духовой или микроволновой печи клубни нужно смазать растительным маслом и сделать на каждом разрез в виде креста. В разрез перед подачей блюда добавить сливочного масла.

Для приготовления пюре отлично подходит желтый картофель. Чтобы блюдо получилось вкусным и ароматным, следует потомить картофель в сливках с травами примерно 20 минут.

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