Польза и вред картофеля для организма человека: развенчиваем мифы

Миф 1. От картофеля набирают вес

Картофель богат углеводами, которые жизненно необходимы для мышц и являются источником энергии для мозга. Но именно углеводы – главные «подозреваемые» в наборе лишнего веса. При этом многие забывают, что накопление ненужных килограммов зависит не только от того, сколько организм получает энергии, но и от того, сколько он ее теряет. Кроме того, склонность к полноте зависит от индивидуального метаболизма, а не от решений, есть или не есть тот или иной продукт.

Ученые не обнаружили устойчивой связи между содержанием углеводов в пище и ожирением. Картофель – это насыщенный витаминами овощ, калорийность которого невысока. Его можно использовать 1-2 раза в неделю в любой диете. При тепловой обработке крахмал разрушается, тем самым снижая количество сахара.

Миф 2. В картофельной кожуре много полезных веществ