Болгарская ясновидящая умерла 26 лет назад, 11 августа 1996 года, но ее предсказания до сих пор продолжают сбываться. Крушение подводной лодки «Курск» в России, убийство Индиры Ганди, смерть Сталина, гибель принцессы Дианы — все это уже произошло. Но что еще нас может ожидать?
ВЫ О НИХ ЗНАЛИ? ⟩ «Старая болезнь» и конец света: неизвестные жуткие предсказания Ванги, от которых мурашки по коже
Предсказания на 2022 год для России
Мало кто знает, но на 2022 год было много пророчеств от Ванги. Она предсказывала, что он может стать тревожным и трудным для всего мира, а особенно сложными месяцами называла февраль и декабрь. Обострятся политические отношения между странами: прежние союзы держав рухнут и возникнут новые, пишет wday.ru.
Ясновидящая пророчила, что Россия в этот непростой год объединится с двумя государствами, с которыми ее «разделяет вода». Экономическое состояние страны будет нестабильным из-за противостояния других государств.
Предсказания Ванги для мира на текущий год
Баба Ванга, как ее многие называли, говорила о массе бедствий и конфликтов, которые возникнут в 2022 году. Некоторые из них произойдут из-за религиозных вопросов и неразрешенных проблем в разных кругах. Это может стать причиной народных возмущений и вооруженных конфликтов.
Согласно пророчествам, мир захлестнет новая болезнь, которая будет быстро распространяться. Ванга называла ее «старой болезнью из Африки». И действительно, сегодня мы наблюдаем страшные новости о заболевании редким вирусом обезьяньей оспы. Порой в забытых словах и загадках много смысла, поэтому с каждым годом появляются новые трактовки слов болгарской ясновидящей.
О конце света
Ясновидящая предсказала все основные события на планете до самого страшного дня — всемирного потопа, который, по ее словам, произойдет в 5079 году. Земля столкнется с крупным астероидом, а мелкие космические частицы накроют планету «непроницаемой стеной». Без солнечного света все живое вымрет. А до этого мир будет переживать перенаселение (к 2060 году на планете будет проживать более 10 миллиардов человек), возникнет проблема голода.
В 2070 году на планете начнутся глобальные изменения — пожары и засухи, которые приведут к отсутствию питьевой воды. Еще через 10 лет многие побережья планеты уйдут под воду, Земля начнет видоизменяться: там, где был снег и вечная мерзлота — будут произрастать фрукты, а на месте стран с жарким климатом — появятся льды и снега.
О сотрудничестве с инопланетянами
Людей ждут невероятные открытия, в том числе, открытия в космосе, которые приведут к сотрудничеству со внеземными цивилизациями. Землю посетят жители планеты Вафим — вафимцы. Они готовят для людей некие великие события.
Многие предсказания Ванга сделала перед своей смертью. Главное наставление для будущих поколений — помнить, что делает людей людьми. И не терять надежды на лучшее, когда мир находится перед лицом страшных болезней и катастроф.