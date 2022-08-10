ВЫ О НИХ ЗНАЛИ? ⟩ «Старая болезнь» и конец света: неизвестные жуткие предсказания Ванги, от которых мурашки по коже

Предсказания на 2022 год для России

Мало кто знает, но на 2022 год было много пророчеств от Ванги. Она предсказывала, что он может стать тревожным и трудным для всего мира, а особенно сложными месяцами называла февраль и декабрь. Обострятся политические отношения между странами: прежние союзы держав рухнут и возникнут новые, пишет wday.ru.

Ясновидящая пророчила, что Россия в этот непростой год объединится с двумя государствами, с которыми ее «разделяет вода». Экономическое состояние страны будет нестабильным из-за противостояния других государств.

Предсказания Ванги для мира на текущий год

Баба Ванга, как ее многие называли, говорила о массе бедствий и конфликтов, которые возникнут в 2022 году. Некоторые из них произойдут из-за религиозных вопросов и неразрешенных проблем в разных кругах. Это может стать причиной народных возмущений и вооруженных конфликтов.

Согласно пророчествам, мир захлестнет новая болезнь, которая будет быстро распространяться. Ванга называла ее «старой болезнью из Африки». И действительно, сегодня мы наблюдаем страшные новости о заболевании редким вирусом обезьяньей оспы. Порой в забытых словах и загадках много смысла, поэтому с каждым годом появляются новые трактовки слов болгарской ясновидящей.

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