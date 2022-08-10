НА ПЕНСИЮ! ⟩ Серена Уильямс объявила о завершении карьеры и написала прощальное эссе

Во время беременности Серена продолжала играть: на втором месяце она победила на Australian Open. Однако после рождения ребенка стала гораздо реже выходить на корт.

«Поверьте, мне никогда не хотелось выбирать между теннисом и семьей, я не думаю, что это справедливо. Если бы я была парнем, я этого не писала бы — продолжала бы играть и побеждать, пока жена рожала бы детей... Не поймите неправильно: мне нравится быть женщиной, я наслаждалась каждой секундой беременности. Я была одной из тех упертых женщин, которые работают почти до самого роддома, хотя это уже было суперсложно», — пишет Уильямс в своем эссе для Vogue.

Она признается, что Олимпия мечтает о младшей сестре, а поскольку в сентябре Серене исполнится 41, она считает, что сейчас самое время оставить карьеру и посвятить себя семье.

«Мне никогда не нравилось слово "пенсия", оно какое-то несовременное. Я думаю об этом скорее как о переходе, наверное, лучше всего использовать слово "эволюция". Хочу сказать вам, что сейчас я перехожу от тенниса к другим вещам, которые для меня важны... Я хочу расширять свою семью», - утверждает спортсменка.

По словам Серены, они с мужем приняли решение о втором ребенке, но на этот раз она не хочет совмещать беременность со спортом. Теннисистка считает, что ее вклад в спорт оценивается не только количеством побед, но и мотивацией, которую она дала женщинам: «Я хотела бы думать, что благодаря мне спортсменки научились быть собой — играть агрессивно, использовать свои кулаки, носить то, что хотят, говорить то, что хотят. Надирать задницы и гордиться этим».