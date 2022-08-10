Четыре напитка, лишающих вас силы и энергии

Есть много повседневных действий, из-за которых мы лишаемся силы и энергии. Неправильный подход к выбору рациона и напитков также может приводить к большим проблемам.

Сладкий лимонад, сок

Во многих соках и во всех лимонадах содержится огромное количество сахара. В теории, если вы сделаете всего один глоток за день, это может быть даже полезным, так как насытит вас энергией. Если же человек пьет сладкие газированные напитки и соки, насыщенные сахаром, это не прибавляет ему ни здоровья, ни энергии. Это крайне вредная привычка, от которой необходимо избавляться, причем срочно.

Кофе

Кофе с энергетической точки зрения является очень вредным напитком. Дело в том, что кофе сначала дает вам силу, а потом забирает ее, причем в большем объеме. Люди, которые любят кофе, должны помнить о том, как его пить правильно, чтобы минимизировать вред, наносимый организму и биополю.

Во-первых, если и пить кофе, то точно не сразу после пробуждения. Многие пьют кофе рано утром, чтобы проснуться, но этого делать точно не стоит. Лучше пить его, когда вы уже бодры, но не позднее, чем после двух часов дня. Во-вторых, кофе нужно пить дозировано. Не стоит налегать на него, выпивая несколько кружек в день. Это лишит вас энергии.

Энергетические напитки

Если кофе вреден, то энергетические напитки можно назвать и вовсе опасными. Их воздействие на организм носит схожий характер, но они гораздо сильнее, чем кофе. Эксперты в области биоэнергетики не советуют никому пить энергетические напитки. Запрет на их употребление не предусматривает даже одной банки в неделю, в месяц или в год. Вред от энергетических напитков в какой-то мере даже выше, чем от алкоголя.

Горячительные напитки

С ними разговор тоже должен быть короткий — под запрет. Многим сложно отказаться от соблазна расслабиться в пятницу вечером, так что если вы не можете этого сделать, попробуйте хотя бы снизить объемы потребления этого яда, который убивает клетки мозга и разрушает биополе, ухудшает работу чакр.