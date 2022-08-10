Каждый день мы что-то пьем, ведь человек не может жить без жидкости. Эксперты dailyhoro.ru рассказали, какие напитки являются вредными и почему вам стоит от них отказаться.
Четыре напитка, лишающих вас силы и энергии
Есть много повседневных действий, из-за которых мы лишаемся силы и энергии. Неправильный подход к выбору рациона и напитков также может приводить к большим проблемам.
Сладкий лимонад, сок
Во многих соках и во всех лимонадах содержится огромное количество сахара. В теории, если вы сделаете всего один глоток за день, это может быть даже полезным, так как насытит вас энергией. Если же человек пьет сладкие газированные напитки и соки, насыщенные сахаром, это не прибавляет ему ни здоровья, ни энергии. Это крайне вредная привычка, от которой необходимо избавляться, причем срочно.
Кофе
Кофе с энергетической точки зрения является очень вредным напитком. Дело в том, что кофе сначала дает вам силу, а потом забирает ее, причем в большем объеме. Люди, которые любят кофе, должны помнить о том, как его пить правильно, чтобы минимизировать вред, наносимый организму и биополю.
Если кофе вреден, то энергетические напитки можно назвать и вовсе опасными. Их воздействие на организм носит схожий характер, но они гораздо сильнее, чем кофе. Эксперты в области биоэнергетики не советуют никому пить энергетические напитки. Запрет на их употребление не предусматривает даже одной банки в неделю, в месяц или в год. Вред от энергетических напитков в какой-то мере даже выше, чем от алкоголя.
Горячительные напитки
С ними разговор тоже должен быть короткий — под запрет. Многим сложно отказаться от соблазна расслабиться в пятницу вечером, так что если вы не можете этого сделать, попробуйте хотя бы снизить объемы потребления этого яда, который убивает клетки мозга и разрушает биополе, ухудшает работу чакр.
Что же тогда пить? Ответ прост — воду. Вода обладает живительной силой и помогает нам просыпаться по утрам, повышает нашу энергетику.