В начале 2016 года Кристина Сууроя стала менеджером рэпера Уку Аропа, но три года назад они расстались. Кристина сделала заявление в своем Instagram, что они снова объединили усилия с рэпером. "Я вернулась, и мы будем добиваться успеха", - сказала она.
Кристина Сууроя снова в кресле менеджера: ни с одним другим артистом у меня не было такого взаимопонимания
Кристина опубликовала в своем Instagram сообщение о том, что она вернулась в качестве менеджера Аропа.
"Снова в деле! Мы сделали небольшой перерыв с Уку, и теперь я вернулся в качестве его менеджера. Мне очень нравилась работа менеджера, но поскольку у меня не случилось сильного взаимопонимания с другими артистами, я отложил это дело на несколько лет. Теперь я вернулась, и мы собираемся начать действовать", - написала Кристина в своем посте.
Менеджер Аропа Кристина Сууроя - женщина, которая знает, чего хочет и как это получить, "нет" никогда не было для нее препятствием. Именно благодаря этой черте характера она стала менеджером Аропа в начале 2016 года, после шестимесячного испытательного срока.
"Мы познакомились несколько лет назад, когда я вернулся в Эстонию из Лондона. Я связалась со своей подругой, которая теперь жена Аропа, и она познакомила нас в Suhkrumoll", - рассказала Кристина в 2016 году Elu24.