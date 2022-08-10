Кристина Сууроя снова в кресле менеджера: ни с одним другим артистом у меня не было такого взаимопонимания

Кристина опубликовала в своем Instagram сообщение о том, что она вернулась в качестве менеджера Аропа.

"Снова в деле! Мы сделали небольшой перерыв с Уку, и теперь я вернулся в качестве его менеджера. Мне очень нравилась работа менеджера, но поскольку у меня не случилось сильного взаимопонимания с другими артистами, я отложил это дело на несколько лет. Теперь я вернулась, и мы собираемся начать действовать", - написала Кристина в своем посте.

Менеджер Аропа Кристина Сууроя - женщина, которая знает, чего хочет и как это получить, "нет" никогда не было для нее препятствием. Именно благодаря этой черте характера она стала менеджером Аропа в начале 2016 года, после шестимесячного испытательного срока.