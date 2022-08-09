Врач рассказала, какие меры предосторожности следует соблюдать летом и почему ни в коем случае нельзя мыть продукты мылом, пишет Woman.
Не допустить кишечной инфекции: гастроэнтеролог объяснила, как правильно мыть фрукты и овощи
Гастроэнтеролог Мария Лопатина напоминает, что лето — сезон не только овощей и фруктов, но и кишечных инфекций. Врач посоветовала, как обезопасить себя в условиях пандемии.
«Все фрукты, овощи и ягоды, которые вы приобретаете, обязательно нужно мыть. Особенно в период коронавирусной инфекции, в который мы живем. Ни в коем случае нельзя пробовать фрукты и овощи на рынках», — отметила специалист.
По словам Лопатиной, мягкие ягоды и фрукты — например, малину или абрикосы — можно замочить, после чего промыть под проточной водой. Жесткие фрукты рекомендуется промыть под проточной водой и счистить кожуру.
При мытье можно вооружиться щеткой, однако ни в коем случае нельзя использовать моющие средства даже с пометками «эко» или «детское». Лопатина отметила: частицы средства могут попасть в кишечник и вызвать сильное нарушение микрофлоры.