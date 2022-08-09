Не допустить кишечной инфекции: гастроэнтеролог объяснила, как правильно мыть фрукты и овощи

Гастроэнтеролог Мария Лопатина напоминает, что лето — сезон не только овощей и фруктов, но и кишечных инфекций. Врач посоветовала, как обезопасить себя в условиях пандемии.

«Все фрукты, овощи и ягоды, которые вы приобретаете, обязательно нужно мыть. Особенно в период коронавирусной инфекции, в который мы живем. Ни в коем случае нельзя пробовать фрукты и овощи на рынках», — отметила специалист.

По словам Лопатиной, мягкие ягоды и фрукты — например, малину или абрикосы — можно замочить, после чего промыть под проточной водой. Жесткие фрукты рекомендуется промыть под проточной водой и счистить кожуру.