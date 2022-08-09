В наше время вопрос о совместном или раздельном бюджете в паре актуален как никогда. Супруга юмориста поделилась, как обстоят дела с финансами в их семье, пишет Woman
Все деньги Петросяна: Брухунова рассказала о семейном бюджете
Все деньги Петросяна: Брухунова рассказала о семейном бюджете
Помимо уже традиционных для блога Татьяны модных тем обсуждает она и другие сферы своей жизни. Брухунова в очередной раз устроила интерактив «вопрос/ответ», в котором рассказала много интересного.
Один из самых любопытных фолловеров спросил: «У вас есть общий семейный бюджет? Как вы делите расходы? Кто за что платит?»
«Смысл семьи в том и заключается, что у нас все общее. Радости и горести, бюджет и крыша над головой», — пишет супруга Петросяна.
Вопрос семейного бюджета актуален почти для всех пар. В современных, как правило, у каждого супруга личные доходы и личные расходы. Но похоже, это не случай семьи Евгения Вагановича и Татьяны.
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