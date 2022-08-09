Все деньги Петросяна: Брухунова рассказала о семейном бюджете

Помимо уже традиционных для блога Татьяны модных тем обсуждает она и другие сферы своей жизни. Брухунова в очередной раз устроила интерактив «вопрос/ответ», в котором рассказала много интересного.

Один из самых любопытных фолловеров спросил: «У вас есть общий семейный бюджет? Как вы делите расходы? Кто за что платит?»

«Смысл семьи в том и заключается, что у нас все общее. Радости и горести, бюджет и крыша над головой», — пишет супруга Петросяна.