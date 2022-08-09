Ивлеева о страсти к большим пенисам: «Сестра сказала, что у ее парня 22 сантиметра. В голове засела цифра»

Тогда Настя Ивлеева заявляла, что 15 сантиметров для мужчины — это приговор. Впрочем, вскоре она пожалела об излишней разговорчивости. На блондинку обрушилась волна критики, а особо возмущающиеся стали присылать снимки своих половых органов, пытаясь доказать: с их физиологией все нормально.

«Через год я за долгое время (аж со школы) увидела линейку, которая была как раз 15 сантиметров. Я смотрю на нее и думаю: она же огромная! Ну то есть нормальная. Тогда только до меня дошло, почему все пацаны России и всего мира взбунтовались и начали меня хейтить. Потому что 15-сантиметровая линейка — норм», — делилась блогер в личном YouTube-канале.

31-летняя Ивлеева объяснила, почему в том злополучном интервью ляпнула о «приговоре». Оказалось, все из-за банальной неосведомленности.