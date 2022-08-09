Падчерица телеведущего Ивана Урганта – 21-летняя Эрика Кикнадзе – уже много лет живет в Америке. Девушка довольно часто делится со своими поклонниками провокационными снимками.
Падчерица Ивана Урганта опубликовала провокационные снимки
Падчерица Ивана Урганта опубликовала провокационные снимки
Эрика опубликовала кадры с необычной фотосессии. Американская дочь Урганта показала снимки, на которых она пребывает в крайне эксцентричном образе: короткая коженно-плюшевая куртка, чулки, шпильки, красный парик.
На одном снимке Кикнадзе позирует на кровати, а на другом – возле красного джакузи в виде сердца.
«Так что ты сделаешь для меня? На коленях для тебя», – подписала кадры девушка.
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