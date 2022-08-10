Гороскоп на 10 августа: Девам – обман, Скорпионам – тревога, Рыбам – враги

Лев

В этот день Львы могут больше сосредоточиться на делах, которые приносят больше всего удовольствия. Избегайте общения с неприятными людьми, в этот день можно позволить себе расслабиться и провести его без потерь для нервной системы. Благоприятными будут как деловое так и неформальное общение, вы сможете найти людей, которые разделят ваши интересы. Уделите больше внимания любимому делу или занятию для души.

Дева

Девам в этот день придется потрудиться, чтобы достичь желаемых результатов. Успех придет к тем, кто не боится работы. Не исключено, что вам придется исправлять ранее допущенные ошибки. Получиться наладить отношения с партнерами по бизнесу и в личных отношениях. Будьте внимательны к мелочам и не упускайте из виду ни одной важной детали. Этим могут воспользоваться ваши недруги. Будьте бдительны, сегодня повышается риск обмана.

Весы

Этот день позволит Весам реализовать задуманное и воплотить свои идеи в жизнь. Не все будет легко, однако ваши решительность и настойчивость помогут преодолеть затруднения. Переговоры с влиятельными людьми принесут хороший результат, однако нужно позаботиться о своем внешнем виде. Симпатии, которые зарождаются в это день не приведут к чему-то серьезному, все ограничится флиртом. Важно не подаваться на провокации противоположного пола.

Скорпион