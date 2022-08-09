Долгожданный отпуск в Турции: Мэрилин Керро отправилась отдыхать с тремя детьми

В соцсетях 33-летней эстонской ведьмы появился снимок, на котором она позирует с тремя наследниками. По словам Керро, сейчас они в Кемере. Пользователи Сети желают звезде «Битвы экстрасенсов» хорошего отдыха.

Смотри фото ЗДЕСЬ!

«Мэричка, хорошего отдыха тебе и деткам»; «Мэри, достаточно скинуть фоточку, мы все сразу тут как тут, одна семья, а то затишье было»; «Очень рада видеть Мэри и знать, что у нее все прекрасно»; «Кайф! Три карапузика такие прикольные! Счастья всем»; «Любви, здоровья, счастья малышам! Умничка и красавица»; «Какие вы красивые, а Кайус и Селин уже такие большие. Как же быстро летит время. Хорошо вам отдохнуть!» – отмечают поклонники.

К слову, после ухода из шоу «Битва экстрасенсов» на ТНТ Мэрилин ведет закрытый образ жизни. Несколько лет назад она встречалась с коллегой по проекту Александром Шепсом, но пара рассталась.

Потом Керро стала жить с норвежцем Марком Хансеном, от которого родила двоих детей. В какой-то момент влюбленные предпочли разойтись, Марк даже угрожал бывшей. Кто является отцом третьего ребенка Мэрилин – пока неизвестно. Ясно лишь то, что звезда «Битвы» наслаждается материнством.