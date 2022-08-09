Четыре месяца назад звезда «Битвы экстрасенсов» стала матерью в третий раз. А буквально на днях Мэрилин Керро вывезла сыновей Кайуса-Уильяма и Каиро, дочь Селин Мари на отдых в Турцию.
Долгожданный отпуск в Турции: Мэрилин Керро отправилась отдыхать с тремя детьми
В соцсетях 33-летней эстонской ведьмы появился снимок, на котором она позирует с тремя наследниками. По словам Керро, сейчас они в Кемере. Пользователи Сети желают звезде «Битвы экстрасенсов» хорошего отдыха.
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«Мэричка, хорошего отдыха тебе и деткам»; «Мэри, достаточно скинуть фоточку, мы все сразу тут как тут, одна семья, а то затишье было»; «Очень рада видеть Мэри и знать, что у нее все прекрасно»; «Кайф! Три карапузика такие прикольные! Счастья всем»; «Любви, здоровья, счастья малышам! Умничка и красавица»; «Какие вы красивые, а Кайус и Селин уже такие большие. Как же быстро летит время. Хорошо вам отдохнуть!» – отмечают поклонники.
К слову, после ухода из шоу «Битва экстрасенсов» на ТНТ Мэрилин ведет закрытый образ жизни. Несколько лет назад она встречалась с коллегой по проекту Александром Шепсом, но пара рассталась.
Потом Керро стала жить с норвежцем Марком Хансеном, от которого родила двоих детей. В какой-то момент влюбленные предпочли разойтись, Марк даже угрожал бывшей. Кто является отцом третьего ребенка Мэрилин – пока неизвестно. Ясно лишь то, что звезда «Битвы» наслаждается материнством.
«Я уже около четырех лет живу в Эстонии и работаю. «Битву экстрасенсов» не смотрю, поэтому не могу сказать, что кто-то меня заинтересовал. Я просто работаю, занимаюсь с детьми, провожу семинары. Это моя жизнь сейчас, и я довольна», – как-то делилась Керро со «СтарХитом».