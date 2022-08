Что с основателем Pink Floyd? Он считает НАТО ответственным за войну в Украине и отрицает репрессии в Китае

Роджер Уотерс известен как один из основателей (в конце 1965 года) и ведущих музыкантов (1967-1985) группы Pink Floyd. Являлся главным идеологом группы и основным автором самого известного концептуального альбома The Wall. В 1985 году покинул группу, посчитав, что она исчерпала себя. Отношения между Уотерсом и его бывшими коллегами по Pink Floyd частично восстановились лишь в 2005 году, когда они выступили в классическом составе на благотворительном концерте Live 8 в Лондоне. В ходе сольной карьеры Уотерс выпустил целый ряд студийных альбомов, включая The Pros and Cons of Hitch Hiking.