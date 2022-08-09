Что с основателем Pink Floyd? Он считает НАТО ответственным за войну в Украине и отрицает репрессии в Китае
Основатель британской рок-группы Pink Floyd, 78-летний Роджер Уотерс дал интервью, на которое с возмущением отреагировали в Киеве и приветственно - в Москве. Исполнитель считает, что президент США Джо Байден «разжигает огонь в Украине», что является «огромным преступлением». Уотерс ответил на вопросы журналиста CNN Майкла Смеркониша в видеоинтервью, которое телеканал опубликовал в субботу, 6 августа.
Один из вопросов касался турне Уотерса по Северной Америке с шоу This Is Not A Drill («Это - не учения»). Во время выступления на гигантском экране появляются фотографии людей, которых музыкант считает «военными преступниками». В одном из изображений угадываются черты президента США Джо Байдена. Фотография сопровождается надписью «Это - только начало».
На вопрос ведущего о том, что исполнитель имел в виду, тот ответил: «Ну, он (Байден. - Ред.) разжигает огонь в Украине, для начала, - это огромное преступление».
Ведуший - Уотерсу: «Вы все перепутали»
«Почему бы Соединенным Штатам Америки не побудить» президента Украины Владимира Зеленского к переговорам, «устранив необходимость в этой ужасной, чудовищной войне, в которой убивает... мы не знаем сколько... украинцев и русских», - задался Роджер Уотерс риторическим вопросом.
В ответ Смеркониш говорит Уотерсу, что тот «все перепутал» и ошибочно «обвиняет сторону, которая подверглась вторжению». Однако основатель Pink Floyd продолжает защищать свою позицию, говоря, что война обусловлена, главным образом, реакцией Москвы на действия НАТО, подошедшей вплотную к границам России.
«Почему бы тебе не переехать, наконец, в Россию?»
На высказывания исполнителя уже негативно отреагировал посол Украины в Австрии Александр Щерба. «Эй, Роджер Уотерс, сначала ты говоришь, что войны не будет, потому что Путин слишком хороший. Теперь идет война, а ты говоришь, что она началась по объективным причинам. Почему бы тебе не переехать, наконец, в Россию, безвольный, бессердечный, беспощадный, заблудший человечишка?» - написал дипломат в Twitter.
В свою очередь экс-президент России Дмитрий Медведев оставил запись в соцсети «В контакте»: «Есть еще адекватные люди и на Западе. Pink Floyd forever!»
Один из авторов The Wall
Роджер Уотерс известен как один из основателей (в конце 1965 года) и ведущих музыкантов (1967-1985) группы Pink Floyd. Являлся главным идеологом группы и основным автором самого известного концептуального альбома The Wall. В 1985 году покинул группу, посчитав, что она исчерпала себя. Отношения между Уотерсом и его бывшими коллегами по Pink Floyd частично восстановились лишь в 2005 году, когда они выступили в классическом составе на благотворительном концерте Live 8 в Лондоне. В ходе сольной карьеры Уотерс выпустил целый ряд студийных альбомов, включая The Pros and Cons of Hitch Hiking.
Общественно-правовые медиакомпании Германии отказались сотрудничать с Уотерсом
В 2017 году многие медиакомпании Германии, входящие в ассоциацию немецких региональных общественно-правовых телерадиокомпаний ARD отказались от будущих трансляций концертов известного британского музыканта, одного из основателей и лидеров группы Pink Floyd Роджера Уотерса.
Уотерс, известный своей активной антиизраильской позицией, неоднократно утверждал, что Израиль - это «расистский режим», проводящий политику апартеида и «этнических чисток». Музыкант является активным сторонником международного движения «Boycott, Divestment and Sanctions» (BDS), проводящего кампании за бойкот, отзыв инвестиций и санкции против Израиля.