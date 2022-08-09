Что с основателем Pink Floyd? Он считает НАТО ответственным за войну в Украине и отрицает репрессии в Китае

Основатель британской рок-группы Pink Floyd, 78-летний Роджер Уотерс дал интервью, на которое с возмущением отреагировали в Киеве и приветственно - в Москве. Исполнитель считает, что президент США Джо Байден «разжигает огонь в Украине», что является «огромным преступлением». Уотерс ответил на вопросы журналиста CNN Майкла Смеркониша в видеоинтервью, которое телеканал опубликовал в субботу, 6 августа.

Один из вопросов касался турне Уотерса по Северной Америке с шоу This Is Not A Drill («Это - не учения»). Во время выступления на гигантском экране появляются фотографии людей, которых музыкант считает «военными преступниками». В одном из изображений угадываются черты президента США Джо Байдена. Фотография сопровождается надписью «Это - только начало».

На вопрос ведущего о том, что исполнитель имел в виду, тот ответил: «Ну, он (Байден. - Ред.) разжигает огонь в Украине, для начала, - это огромное преступление».

Ведуший - Уотерсу: «Вы все перепутали»

«Почему бы Соединенным Штатам Америки не побудить» президента Украины Владимира Зеленского к переговорам, «устранив необходимость в этой ужасной, чудовищной войне, в которой убивает... мы не знаем сколько... украинцев и русских», - задался Роджер Уотерс риторическим вопросом.