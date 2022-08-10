И ВЫ ТОЖЕ? ⟩ Шесть дурацких мистических привычек, которым многие почему-то до сих пор следуют

Зеркало

Нужно обладать силой воли, чтобы не посмотреть в зеркало по возвращению за забытым предметом. В народе это суеверие связывали с домовым, который шутит над жильцом и заставляет его ходить кругами. Взгляд в зеркало, а именно в зрачки или на собственную улыбку, должен снять «проклятье».

Гораздо страшнее это самое зеркало разбить — этот предмет издавна считается одним из самых сложных мистических атрибутов, так как накапливает энергию. Все мы знаем: в разбитое зеркало нельзя смотреть, иначе неудача будет преследовать тебя семь лет. Поэтому с этим предметом обихода обращаются крайне аккуратно.

В фильме «Отражение» зеркало героиню не пощадило. Но разбилось оно вдребезги без чьей-либо помощи — лопнуло на стене посреди праздничного ужина. Все дружно посмеялись, пошутили о семи годах неудачного секса и вместе собрали осколки.

А уже на следующий день женщина видит свою точную копию в собственной машине, которая, внимание, направляется к ней домой. Постепенно героиня начинает терять грань, отделяющую реальность от игр разума, а мир вокруг становится куда страшнее ночных кошмаров.

Вещий сон