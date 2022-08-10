Многие странные ритуалы стали нашими необъяснимыми повседневными привычками — есть ли человек, который не кидал рассыпанную соль через плечо или не присаживался на дорожку перед путешествием?
И ВЫ ТОЖЕ? ⟩ Шесть дурацких мистических привычек, которым многие почему-то до сих пор следуют
В попытках объяснить неожиданные события, трагические и счастливые случайности, люди испокон веков прибегали к суевериям. События непременно связывались с мистикой, неупокоенными душами и несли за собой ряд ритуалов, которые должны были оградить человека от напасти.
Но актуальны ли они сейчас? Собрали свой топ дурацких мистических привычек, которым многие почему-то до сих пор следуют.
Разговоры с умершими
К такому ритуалу часто прибегают люди, потерявшие близких. Кто-то обращается к духу за советом, кто-то чувствует вину перед усопшим или просто оплакивает его. Обычно люди боятся самостоятельно устанавливать связь с загробным миром и поэтому обращаются за помощью к медиумам и чаровницам, которые обещают призвать дух. А кого они на самом деле призовут за немалые суммы, остается только догадываться.
Чихнул, значит, правда
Нередко такой неконтролируемый процесс как чихание сопровождается фразами: «Точно!» и «Правду говоришь!». Эта привычка пришла от народов, среди которых было принято считать чих процессом выхода беса. По преданиям, нечисть не переносит сказанной вслух правды.
Есть также версия, завязанная на легендах Античного прошлого. В «Одиссее» Гомера есть эпизод, когда один из героев чихнул во время беседы, а другому в этот момент послышался звон. Обсуждаемое вскоре подтвердилось, а чих был воспринят как знамение.
В самом деле, единственное, что хочется слышать после того, как чихнул — вежливое «Будь здоров».
Зеркало
Нужно обладать силой воли, чтобы не посмотреть в зеркало по возвращению за забытым предметом. В народе это суеверие связывали с домовым, который шутит над жильцом и заставляет его ходить кругами. Взгляд в зеркало, а именно в зрачки или на собственную улыбку, должен снять «проклятье».
Гораздо страшнее это самое зеркало разбить — этот предмет издавна считается одним из самых сложных мистических атрибутов, так как накапливает энергию. Все мы знаем: в разбитое зеркало нельзя смотреть, иначе неудача будет преследовать тебя семь лет. Поэтому с этим предметом обихода обращаются крайне аккуратно.
В фильме «Отражение» зеркало героиню не пощадило. Но разбилось оно вдребезги без чьей-либо помощи — лопнуло на стене посреди праздничного ужина. Все дружно посмеялись, пошутили о семи годах неудачного секса и вместе собрали осколки.
А уже на следующий день женщина видит свою точную копию в собственной машине, которая, внимание, направляется к ней домой. Постепенно героиня начинает терять грань, отделяющую реальность от игр разума, а мир вокруг становится куда страшнее ночных кошмаров.
Вещий сон
Если покопаться в домашних библиотеках, у каждого найдется толкователь снов, а то и не один. Для некоторых обращение к соннику настолько вошло в привычку, что они используют книгу как настольную и по пробуждению первым делом проверяют, что именно значит увиденное и является ли сон вещим.
Существует множество теорий, которыми наука пытается объяснить природу вещих снов. И некоторые опираются на вполне реальные психологические механизмы, присутствующие в жизни каждого человека. Например, большое количество информации люди воспринимают и запоминают неосознанно, что и может послужить основой для вещего сна.
Точного ответа на данный момент не дала ни одна исследовательская группа, так как на человека и его сон влияет очень много факторов: от телевизора, проработавшего всю ночь, до подсказок подсознания.
Присесть на дорожку
Одна из самых странных привычек русских в глазах иностранцев — присесть на дорожку. Такой ритуал совершают, как правило, перед дальней дорогой, когда от начала путешествия человека отделяет буквально пара шагов.
Многие говорят, что это помогает сосредоточиться и хорошенько подумать, все ли собрано. Но и мистическая составляющая здесь имеется: в народе так раньше обманывали домового. После суеты сборов необходимо было сделать вид, что жильцы никуда не уезжают, чтобы ни домовой, ни злые духи не последовали за покидающими жилище.
Скрещенные пальцы
Люди привыкли скрещивать пальцы в двух случаях: либо в надежде скрыть свою ложь, либо на удачу. Первое, по привычке, чаще всего используют дети, второе же заметили за Дэнни Де Вито в фильме «Безжалостные люди». На слова вымогателей: «Тогда увидишь свою жену в морге, дружище!» его герой — Сэм Стоун — поднимает обе руки со скрещенными пальцами вверх. Дело в том, что долгое время его заветной мечтой было избавление от супруги.
Скрещенные пальцы издревле использовали в качестве защитного символа, приравнивая его тем самым к деревянному или металлическому распятию. То есть таким жестом отгоняли от себя бесов и чертей.
Но также пальцы скрещивали, оправдывая заведомую ложь. Не забываем: всякая неправда есть грех, а грех — прямая дорожка в ад. Так что скрещенные пальцы должны были непременно спасти говорящего от путешествия в преисподнюю.