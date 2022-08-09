Умер популярный японский дизайнер и парфюмер Иссэй Миякэ

Иссей Мияке родился 22 апреля 1938 года в Хиросиме, в Японии. В 1970 году в Токио модельер основал Студию дизайна Мияке, где начал конструировать женскую одежду. Своей целью поставил создание "новой универсальной формы одежды, которая отвечает требованиям нашего времени". Ещё в начале карьеры сформулировал концепцию "куска ткани" (A Piece of Cloth), когда в попытке сохранить целостность материала предпочтение отдаётся максимально простому крою, а способ ношения и вид драпировки остаётся за клиентом. Создавая практичные вещи "для реальной жизни", в то же время утверждал, что "одежда относится к сфере визуальной культуры, а не утилитарных вещей" и должна стимулировать воображение, пишет Википедия.