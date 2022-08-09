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Умер популярный японский дизайнер и парфюмер Иссэй Миякэ

Limon.ee
Умер популярный японский дизайнер и парфюмер Иссэй Миякэ
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Иссэй Мияки
Иссэй Мияки Фото: Kim Kyung Hoon

Дизайнер скончался от рака в возрасте 84 лет, пишет glavred.info.

Иссей Мияке, японский модельер и основатель одноименного модного бренда, скончался в возрасте 84 лет, сообщили местные СМИ во вторник, который цитирует агентство Reuters.

Мияке умер от гепатоцеллюлярной карциномы 5 августа, сообщило информационное агентство Kyodo.

Иссей Мияке родился 22 апреля 1938 года в Хиросиме, в Японии. В 1970 году в Токио модельер основал Студию дизайна Мияке, где начал конструировать женскую одежду. Своей целью поставил создание "новой универсальной формы одежды, которая отвечает требованиям нашего времени". Ещё в начале карьеры сформулировал концепцию "куска ткани" (A Piece of Cloth), когда в попытке сохранить целостность материала предпочтение отдаётся максимально простому крою, а способ ношения и вид драпировки остаётся за клиентом. Создавая практичные вещи "для реальной жизни", в то же время утверждал, что "одежда относится к сфере визуальной культуры, а не утилитарных вещей" и должна стимулировать воображение, пишет Википедия.

В 2007 году модельер вышел на пенсию, после чего все коллекции, выпускаемые под его именем, стали разрабатываться другими сотрудниками. Тем не менее, дизайнер продолжал лично следить за общим направлением выпускаемых линий.

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