Умываться льдом полезно для кожи: правда или миф?

Для того чтобы освежить кожу и уменьшить отеки, можно умыться прохладной водой (но никак не ледяной) или смочить ей полотенце и приложить его к лицу, — рассказывает косметолог-эстетист. — Ну и не забывайте про палочки-выручалочки: тканевую и гелевую маску, которую лучше хранить в холодильнике‎.