В этом вопросе портал Супер решил прислушаться к мнению косметолога Таисии Александровны Петровой из московской клиники Aging Control. Для начала эксперт предлагает вспомнить, как себя чувствует наша кожа, когда зимой из теплого помещения мы выходим на морозный воздух. Правильно, коже резко становится холодно, а значит, она испытывает стресс.
Умываться льдом полезно для кожи: правда или миф?
Аналогичная ситуация и с кубиками льда. Поэтому такие умывания вместо ожидаемой пользы могут спровоцировать немало неприятностей: сухость, раздражение и обострение проблем с сосудистой сеткой.
Ну а вместо подобных сомнительных манипуляций Таисия Александровна предлагает куда более эффективные и щадящие методы.
Для того чтобы освежить кожу и уменьшить отеки, можно умыться прохладной водой (но никак не ледяной) или смочить ей полотенце и приложить его к лицу, — рассказывает косметолог-эстетист. — Ну и не забывайте про палочки-выручалочки: тканевую и гелевую маску, которую лучше хранить в холодильнике.
Ну а продвинутым бьютиголикам специалист в такой ситуации рекомендует воспользоваться ультразвуковым гаджетом для самомассажа. От себя добавим, что скребок гуаша тоже пока еще никто не отменял: им можно пройтись прямо поверх тканевой маски — так кожа быстрее придет в чувство.