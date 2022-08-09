ВИДЕО ⟩ Королева эстонского спорта неожиданным образом раскрыла пол третьего ребенка

Эстонская семиборка Грете Гриффин, которая замужем за американским профессиональным спортсменом Робертом Гриффином III, в середине июля поделилась радостной новостью о том, что она ждет третьего ребенка.

«БОЛЬШОЙ ФИНАЛ!!!! Я жду третьего ребенка, и скоро наша семья будет состоять из шести человек! Так много любви, что мое сердце может взорваться! Как вы думаете, это мальчик или девочка?» – писала тогда Грете в Instagram.

В настоящее время Грете находится с семьей на родине, куда она приехала отпраздновать день рождения отца и сестры. В ролике, недавно размещенном в соцсетях, видно, что в большом семейном кругу также был объявлен пол будущего малыша.

По розовым взрывам можно сделать вывод – это снова девочка, а у дочек Греты будет сестричка. «Какая замечательная возможность вырастить сильных, красивых и умных девочек, которые вырастут прекрасными женщинами! Профессиональные родители девочек!» – добавила Грете в посте.

Грете Гриффин из Тюри в 2012 году уехала учиться в США, где познакомилась со своим будущим мужем, игроком Американской профессиональной футбольной лиги (НФЛ) Робертом Гриффином III. Пара поженилась в 2018 году, в их семье есть две дочери: Глория (2017) и Гамея (2019).