Первый день в Эстонии – полет нормальный. Сотни поклонников Максима Галкина собрались 8 августа в Тарту, чтобы насладиться юмором, песнями и харизмой артиста.
Видео ⟩ Восторженная тартуская публика задарила Максима Галкина цветами
«Невероятно постройневший, с шикарными вокальными данными, модный, может петь даже оперу. Настоящий профессионал своего дела. Пародии и песни – это действительно его. Программа концерта спланирована максимально грамотно. Артист показывает все свои таланты на одном концерте и при этом чередует пение с юмором и пародиями других людей, в том числе известных артистов. Два часа пролетели незаметно. Во время выступления он не пользовался шпаргалками. Публика задарила артиста цветами. Но Тарту отличается от Таллинна и Йыхви, здесь всех артистов всегда принимают более скромно», - рассказывает жительница Тарту Ольга, побывавшая на концерте Максима Галкина в его первый гастрольный день по Эстонии.
9 августа выступление комика пройдет в Таллинне, а 10 – в Йыхви.
После каждого нового концерта Максим Галкин публикует видео выступления на своей странице в Instagram. Тартуское видео появилось утром 9 августа, за 21 минуту его просмотрели 22 тысячи зрителей. По тысяче поклонников в минуту. Люди комментируют ролик и восхищаются артистом.
«Тарту, спасибо! Невероятно теплая встреча!» - подписал видео Максим Галкин.