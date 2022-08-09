Видео ⟩ Восторженная тартуская публика задарила Максима Галкина цветами

«Невероятно постройневший, с шикарными вокальными данными, модный, может петь даже оперу. Настоящий профессионал своего дела. Пародии и песни – это действительно его. Программа концерта спланирована максимально грамотно. Артист показывает все свои таланты на одном концерте и при этом чередует пение с юмором и пародиями других людей, в том числе известных артистов. Два часа пролетели незаметно. Во время выступления он не пользовался шпаргалками. Публика задарила артиста цветами. Но Тарту отличается от Таллинна и Йыхви, здесь всех артистов всегда принимают более скромно», - рассказывает жительница Тарту Ольга, побывавшая на концерте Максима Галкина в его первый гастрольный день по Эстонии.