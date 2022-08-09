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С собой лишь портфель с эстонским флагом: мужчина решил пешком покинуть Эстонию и дойти до Риги

Triin Roos
С собой лишь портфель с эстонским флагом: мужчина решил пешком покинуть Эстонию и дойти до Риги
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Андрес Яан Вайнура на пути из Тарту в Ригу
Андрес Яан Вайнура на пути из Тарту в Ригу Фото: Elu24

На шоссе Тарту-Валга мое внимание привлек молодой человек с черным рюкзаком, украшенным сине-белым флагом. В разговоре с молодым человеком выяснилось, что его цель - дойти пешком до Риги, следуя примеру эстонского поэта Кристьяна Яака Петерсона, который совершил такое же путешествие несколько сотен лет назад.

Андрес Яан Вайнура, студент исторического факультета Тартуского университета, начал свое путешествие из Тарту в Ригу утром 8 августа. В час дня он прибыл в окрестности Эльва, где с ним пообщался Elu24

Молодой человек начал свой амбициозный путь пешком от корпорации Ugala, членом которой он является, на улице Куперьянови в Тарту. Цель Вайнура - дойти пешком до корпорации Tervetia в Риге, куда он планирует прибыть к вечеру пятницы.

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