С собой лишь портфель с эстонским флагом: мужчина решил пешком покинуть Эстонию и дойти до Риги

На шоссе Тарту-Валга мое внимание привлек молодой человек с черным рюкзаком, украшенным сине-белым флагом. В разговоре с молодым человеком выяснилось, что его цель - дойти пешком до Риги, следуя примеру эстонского поэта Кристьяна Яака Петерсона, который совершил такое же путешествие несколько сотен лет назад.