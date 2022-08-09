На шоссе Тарту-Валга мое внимание привлек молодой человек с черным рюкзаком, украшенным сине-белым флагом. В разговоре с молодым человеком выяснилось, что его цель - дойти пешком до Риги, следуя примеру эстонского поэта Кристьяна Яака Петерсона, который совершил такое же путешествие несколько сотен лет назад.
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С собой лишь портфель с эстонским флагом: мужчина решил пешком покинуть Эстонию и дойти до Риги
С собой лишь портфель с эстонским флагом: мужчина решил пешком покинуть Эстонию и дойти до Риги
Андрес Яан Вайнура, студент исторического факультета Тартуского университета, начал свое путешествие из Тарту в Ригу утром 8 августа. В час дня он прибыл в окрестности Эльва, где с ним пообщался Elu24.