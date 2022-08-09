Харассмент: актрисы рассказали о домогательствах Олега Табакова

Актриса Елена Антоненко рассказала неприятную историю, участником которой стал покойный режиссер Олег Табаков. По словам звезды, она боготворила кумира, однако он не оправдал ее ожиданий, пишет «Рамблер».

Инцидент произошел много лет назад, когда Антоненко была молодой абитуриенткой. Во время экзамена во МХАТ знаменитый режиссер попросил актрису оголить ее грудь.

«Отчасти я от него пострадала. Была у него на хорошем счету на курсе, а при поступлении во МХАТ он мне сказал: «Я ничего делать не буду, просто покажи мне свою грудь». И я убежала оскорбленная»

По словам Антоненко, режиссер неоднократно приставал к молодым девушкам. В случае отказа он грозился разрушить их карьеру.

Ранее актриса Елена Проклова открыто заявила о связи с Табаковым. Она перестала скрывать имя мужчины, с которым у неё был интим в 15-летнем возрасте. Артистка рассказала, что известный народный артист растлил её в подростковом возрасте. Своими болезненными воспоминаниями она поделилась на съемках шоу «Секрет на миллион». Эти откровения вызвали большой резонанс в обществе. Многие догадались, что речь шла о ныне покойном Олеге Табакове, но сама Проклова слухи подтверждать не хотела.

Елена сказала, что, несмотря на момент близости, о котором она рассказала на телевидении, она с большой любовью относилась к актеру. По словам Прокловой, об интимном эпизоде она рассказала для того, чтобы это стало уроком для начинающих актрис, которые боятся говорить о таких вещах.

«Говорила я это совсем не потому, что это Табаков. Я вообще не называла имени. Потому что это не важно для меня. Я поднимала тему в целом. Но у нас, как всегда, ягнёнок виноват»,