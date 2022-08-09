ВЫ БЫ СМОГЛИ ТАК? ⟩ Тело Дженнифер: что Лопес делает с собой, чтобы в 53 выглядеть на 30?

Чудо-женщина существует, и она годами живет в турбо-режиме. Тренировки, репетиции, концерты, перелеты, тренировки — и так по кругу. Сложно? Еще как, зато результативно!

Певица признается, что секретик у нее все равно имеется, и называется он 5 «S» — по первой букве пяти составляющих идеальной рутины Дженнифер.

С английского эти S расшифровываются как сон, питательные добавки (витамины), солнцезащитный крем, серум и sano — сокращение от vivir sano, то есть жить здоровым образом. И в этой фразе как раз скрывается ключик молодости Джей Ло, которая в 53 выглядит на 30. Что поддерживать свою sano-концепцию, звезда не ест обработанную химией пищу, предпочитая только органические продукты. Почему нет? Она легко может позволить себе на неделю вперед закупиться нужными ингредиентами или отобедать в ресторане здорового питания.

Любимое блюдо Лопес — брокколи, перец и цуккини с легким овощным соусом. «Я люблю свинину и курицу, особенно в пуэрториканском стиле», — признается Дженнифер. В общем, от плотного приема пищи она не отказывается — силы-то на эту супержизнь ей нужны — но крайне щепетильно выбирает продукты. А еще принципиально не пьет кофе: даже если ты видишь ее с чашечкой капуччино, можешь не сомневаться — это декаф.

И, конечно же, тяжелая артиллерия. Помимо регулярных прогулок на свежем воздухе и активностей с детьми (Лопес катается на велосипеде и с удовольствием и долго плавает), она вкалывает в зале. И не просто тягает железо, а занимается по отлаженной методике. И с личным тренером — даже двумя!

Когда Дженнифер находится в Лос-Анджелесе, то за ее формой бдит Трейси Андерсон, когда она уезжает в Нью-Йорк, то потеет в зале с Дэвидом Киршем. Виды спорта Лопес периодически меняет и всегда придерживается одного принципа: не задерживаться на одной активности слишком долго. Кстати, очень удобный лайфхак: так Джен не устает от планок, скручиваний и кардио, но при этом постоянно тренирует мышцы разными способами.