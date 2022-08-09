Ежедневное употребление более 50 миллилитров молока повышает риск развития рака, говорится в исследовании, в котором приняли участие 510 тысяч человек, пишут inosmi.ru.
Выявлена страшная опасность ежедневного употребления молока
Многие жалуются на то, что после употребления молока появляются боли, урчание в животе и диарея. Врачи китайской традиционной медицины заявляют, что эти симптомы указывают на недостаточность селезенки и советуют отказаться от молока. Традиционная китайская медицина не рекомендует пить молоко, в то время как западная медицина утверждает, что оно повышает иммунитет. Какой подход верен? Давайте разберемся.
У многих после употребления молока возникает диарея, которая, как правило, связана с непереносимостью лактозы. Симптомами непереносимости лактозы являются боли в животе, вздутие, диарея и другие неприятные проявления, возникающие после употребления молока. У некоторых людей также наблюдаются высыпания на коже. Это могут быть симптомы аллергии на молочный белок, поэтому необходимо своевременно пройти диагностику. Китайцы относятся к группе высокого риска – большинство взрослых людей страдают первичной лактазной недостаточностью. С возрастом активность лактазы снижается или даже полностью пропадает.
Также ходит много слухов о том, что молоко вызывает рак, в «доказательство» этого некоторые люди приводят данные недавних исследований.
Исследование, в котором приняли участие 510 тысяч человек: молоко увеличивает риск развития рака
Профессоры Ду Хуайдун и Чэнь Чжэнмин из Оксфордского университета провели анализ эпидемиологических данных около 510 тысяч взрослых китайцев. Было обнаружено, что люди, регулярно употребляющие молочные продукты, имеют более высокий риск развития рака молочной железы и печени по сравнению с теми, в чьем рационе вообще отсутствуют молочные продукты. Ежедневное потребление более 50 миллилитров молока увеличивает риск развития рака печени на 12%, рака молочной железы – на 17% и общего риска развития рака – на 7%.
В недавнем исследовании, проведенном в Соединенных Штатах, приняли участие 28737 мужчин, в анамнезе которых отсутствовали онкологические заболевания, наблюдение проводилось в среднем в течение 7,8 года. Была оценена специфическая взаимосвязь между потреблением молочных продуктов и кальция и риском развития рака предстательной железы. В результате было выявлено, что мужчины, которые употребляли большее количество молочных продуктов и кальция, имели значительно более высокий риск развития рака предстательной железы.
Так все-таки лучше пить молоко или не пить?
Прежде всего, оба исследования имеют определенное справочное значение и не дают прямого вывода о том, что «чем больше молочных продуктов вы употребляете, тем выше риск развития рака». Таким образом, нельзя искать в этом причинно-следственную связь.
Кроме того, проведенные исследования имеют ограниченный характер, на результаты могли повлиять и другие факторы. По словам нутрициолога Жуань Гуанфэна, согласно некоторым исследованиям молочные продукты, напротив, могут снижать риск развития колоректального рака.
Молоко на самом деле обладает высокой питательной ценностью. Это источник высококачественного белка для человеческого организма. Оно также содержит высококачественный казеин и сывороточный протеин, которые довольно легко усваиваются организмом. Кроме того, в молоке достаточно много микроэлементов и минералов – это основной источник кальция и витамина Д.
Однако, несмотря на большое количество преимуществ, у молока есть и недостатки. Например, большое содержание жиров, в особенности насыщенных, и высокая калорийность, что может способствовать повышению уровня общего холестерина. Как упоминалось выше, людям с непереносимостью лактозы или аллергией на молочный белок не рекомендуется пить молоко.
Подытоживая, отношение к молоку должно быть таким: если после его употребления у вас не возникает дискомфорта, вы можете не переживать и пить его в меру. Если вы вынуждены отказаться от молока, следует добавить в рацион высококачественный белок, кальций и витамины из других источников.