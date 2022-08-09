Выявлена страшная опасность ежедневного употребления молока

В недавнем исследовании, проведенном в Соединенных Штатах, приняли участие 28737 мужчин, в анамнезе которых отсутствовали онкологические заболевания, наблюдение проводилось в среднем в течение 7,8 года. Была оценена специфическая взаимосвязь между потреблением молочных продуктов и кальция и риском развития рака предстательной железы. В результате было выявлено, что мужчины, которые употребляли большее количество молочных продуктов и кальция, имели значительно более высокий риск развития рака предстательной железы.

Так все-таки лучше пить молоко или не пить?

Прежде всего, оба исследования имеют определенное справочное значение и не дают прямого вывода о том, что «чем больше молочных продуктов вы употребляете, тем выше риск развития рака». Таким образом, нельзя искать в этом причинно-следственную связь.

Кроме того, проведенные исследования имеют ограниченный характер, на результаты могли повлиять и другие факторы. По словам нутрициолога Жуань Гуанфэна, согласно некоторым исследованиям молочные продукты, напротив, могут снижать риск развития колоректального рака.

Молоко на самом деле обладает высокой питательной ценностью. Это источник высококачественного белка для человеческого организма. Оно также содержит высококачественный казеин и сывороточный протеин, которые довольно легко усваиваются организмом. Кроме того, в молоке достаточно много микроэлементов и минералов – это основной источник кальция и витамина Д.

Однако, несмотря на большое количество преимуществ, у молока есть и недостатки. Например, большое содержание жиров, в особенности насыщенных, и высокая калорийность, что может способствовать повышению уровня общего холестерина. Как упоминалось выше, людям с непереносимостью лактозы или аллергией на молочный белок не рекомендуется пить молоко.