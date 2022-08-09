Мария Машкова об отце: «Мне ужасно больно, что он одержим идеей империи и возвращения в СССР»

«Дорогие россияне! Я тут вдруг под предыдущим постом стала разговаривать с вами. Мне показалось, что, если я смогу переубедить хотя бы одну мою бывшую поклонницу, мир вдруг изменится. Иллюзии отбросила. Попытки оставила. Вот решила написать заключительное.

1. Обвинения в том, что я так громко кричу из-за того, что боюсь отъема имущества и депортации из Америки. Не хочется предавать люксовую иллюзию Инстаграма, но недвижимости ни в России, ни в Америке у меня нет. Есть движимое — Наденька. Ее вы можете увидеть в интервью Дудю. Еще у меня есть классные очки из прошлой жизни (на фото), но, самое главное, крутые друзья. Обнимает меня рука одного из них — украинского. Если бы я молчала и продолжала сниматься в России, материально чувствовала бы себя намного лучше. Под видео сирен и взрывов друзей и коллег из Украины не смогла...

2. Кому ты нужна в этой Америке? Этот вопрос я и сама задавала своему мужу все последние годы жизни на две страны. Он мне на это ответил: «Мы нигде никому не нужны. Везде надо много работать и быть нужным самому себе».