Слушатели в шоке: поведение эстонского радиоведущего в прямом эфире разгневало народ

«Поскольку у меня хорошие отношения с Юханом, то я позволил себе так сказать», - прокомментировал эфир Либе для портала Elu24.

Шоу «Vikerhommik» выходит в эфир каждый день в 5:30 утра, где обсуждаются насущные темы под руководством известного ведущего Таави Либе. 8 августа с утра пораньше в эфир был приглашен спортивный журналист Юхан Килуметс, с которым обсуждались достижения молодой эстонской спортсменки Кармен Бруус в Колумбии на чемпионате мира среди юниоров по прыжкам в высоту. Ведущий спросил у спортивного комментатора, удавалось ли ему поближе рассмотреть девушку? Этот вопрос смутил многих радиослушателей и они обратились в редакцию новостного портала, чтобы мы разобрались в ситуации.

Редакция получила несколько писем о непрофессиональном поведении тележурналиста Таави Либе, отметив, что Либе уже простили за то, что он однажды оступился. Речь идет о скандале, разразившемся в августе прошлого года, когда журналист, среди прочего, признался, что находится на терапии из-за сексуальной зависимости. Читайте об этом здесь.

Спортивный журналист сказал Elu24, что Кармен Бруус - хорошая спортсменка и что он ценит молодых спортсменов.

«Подобные шутки могут ранить людей, и я определенно не сторонник этого», - добавил Килуметс.