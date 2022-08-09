Многие радиоведущие забывают, что они находятся в прямом эфире, а не на кухне с близкими друзьями или родственниками, где их разговоры слышат только присутствующие в данный момент в помещении. В эфире радио нужно уметь по-настоящему шутить и находить выход из любых сложившихся ситуаций. Ведущего Таави Либе затравили после его неуместной шутки в прямом эфире утреннего шоу «Vikerhommik» общественно-правовой радиостанции компании ERR в адрес несовершеннолетней эстонской спортсменки Кармен Бруус.
Слушатели в шоке: поведение эстонского радиоведущего в прямом эфире разгневало народ
«Поскольку у меня хорошие отношения с Юханом, то я позволил себе так сказать», - прокомментировал эфир Либе для портала Elu24.
Шоу «Vikerhommik» выходит в эфир каждый день в 5:30 утра, где обсуждаются насущные темы под руководством известного ведущего Таави Либе. 8 августа с утра пораньше в эфир был приглашен спортивный журналист Юхан Килуметс, с которым обсуждались достижения молодой эстонской спортсменки Кармен Бруус в Колумбии на чемпионате мира среди юниоров по прыжкам в высоту. Ведущий спросил у спортивного комментатора, удавалось ли ему поближе рассмотреть девушку? Этот вопрос смутил многих радиослушателей и они обратились в редакцию новостного портала, чтобы мы разобрались в ситуации.
Редакция получила несколько писем о непрофессиональном поведении тележурналиста Таави Либе, отметив, что Либе уже простили за то, что он однажды оступился. Речь идет о скандале, разразившемся в августе прошлого года, когда журналист, среди прочего, признался, что находится на терапии из-за сексуальной зависимости. Читайте об этом здесь.
Спортивный журналист сказал Elu24, что Кармен Бруус - хорошая спортсменка и что он ценит молодых спортсменов.
«Подобные шутки могут ранить людей, и я определенно не сторонник этого», - добавил Килуметс.
Виктор, отец двух спортсменок-подростков, был очень расстроен разговором в радиопрограмме, сказав, что его было неловко слушать, потому что Кармен Бруус - 17-летняя девушка. Урмас средних лет спросил, действительно ли это возвращение в 90-е годы, когда взрослые мужчины смеются над телом несовершеннолетней девочки.
Портал Elu24 начал расследовать вопрос, но редакции удалось прослушать данный выпуск программы Vikerhommik только один раз, после чего она исчезла из сети. Журналисты Elu24 обратились в ERR за комментарием.
Ход расследования
Мы начали с телефонного звонка главному редактору Vikerraadio Янеку Лутсу, который оставался недосягаемым в течение всего дня.
Таави Либе сказал Elu24, что поскольку он является другом Килуметса, он задал ему скандальный вопрос, но, оглядываясь назад, не стал бы делать этого снова. «Я прошу прощения, если обидел кого-то своим вопросом», - добавил Либе.
Мы также дали шанс гостю Юхану Килуметсу, которому Либе задал неэтичный вопрос. Мы нашли номер Килуметса на официальном сайте ERR, но ответ спортивного журналиста вызвал удивление. «Я слышал об этом, но я не Таави Либе и не Юхан Килуметс», - сказал по телефону неизвестный мужчина. Затем мы попросили его дать нам контактные данные спортивного журналиста Килуметса, но человек на линии ответил: «Вам нужен его номер из-за этого вопроса?»
«Вы же тоже журналист, и должны понимать юмор, но я думаю, что вы слишком переусердствуете в данном вопросе», - добавил он.
Мы также позвонили Тарму Таммерку, советнику по журналистской этике Эстонской вещательной корпорации, но не получили ответа, потому что звонок был на автоответчик. Мы проверили общий телефонный номер на сайте ERR, чтобы узнать, где может находиться консультант, но получили быстрый ответ.
«Тарму Таммерк находится в отпуске до четверга, и замены ему нет, а это значит, что вам придется ждать до 11 августа», - сказал сотрудник на линии.
В интернете мы нашли контактные данные Рейна Вейдеманна, председателя совета директоров ERR. Он любезно ответил на вопросы и сказал, что это был прискорбный инцидент.
«Личные замечания и инсинуации неприемлемы в публичном правовом пространстве», - сказал Вейдеманн.
Вейдеманн добавил, что с данной историей он сам лично не знаком, и он не может давать дальнейшие комментарии, но он привал нашу редакцию связаться с Тарму Таммерком. В этот момент Вейдеманн не знал, что Elu24 уже пыталась связаться с Таммерком. Вейдеманн извинился, а затем посоветовал нам позвонить Тийне Каалеп, члену правления ERR.
Мы позвонили Каалеп, но она не смогла дать прямой ответ на вопрос по этому поводу. Каалеп обещала послушать радиопередачу и затем поделиться своими комментариями. Мы объяснили, что передача уже удалена из Сети и ее нельзя прослушать после этого.
«У меня только что была встреча, я вернусь к рабочему столу и дам вам ответ по существу, когда изучу этот вопрос», - сказала Каалеп.
Не сумев дозвониться до Таммерка, мы позвонили по общему информационному номеру и попросили сотрудника на линии дать номер телефона председателя правления Эрика Роозе, который не является общедоступным. Сотрудник любезно поделился контактными данными помощницы Роозе, поскольку с ним нельзя связаться напрямую. Следующей задачей было связаться с ассистентом. Представившись, мы получили неожиданный ответ.
«Спасибо, не заинтересована в вашем предложении», - сказала помощница Роозе порталу Elu24.