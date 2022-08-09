ФОТО ⟩ Рената Литвинова потрясла Сеть утренним селфи без косметики

Судя по эпатажным образам Ренаты Литвиновой, эта женщина без макияжа даже за багетом не выходит. Актрису всегда украшают стильные ретро-локоны, ее макияж продуман до мелочей и на губах обязательно алеет ярким вызовом губная помада.

Но накануне 55-летняя Литвинова выложила в Сеть фото, показывающее, что она вполне может обойтись и без прикрас: ее естественная красота не нуждается в дополнениях. На снимке актриса позирует в абсолютно натуральном образе. Лучи солнца нежно освещают ненакрашенное лицо женщины. Столь свежее и юное, что в ее возраст невозможно поверить.