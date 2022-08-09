ФОТО ⟩ Рената Литвинова потрясла Сеть утренним селфи без косметики
Рената Литвинова потрясла Сеть утренним селфи без косметики
Судя по эпатажным образам Ренаты Литвиновой, эта женщина без макияжа даже за багетом не выходит. Актрису всегда украшают стильные ретро-локоны, ее макияж продуман до мелочей и на губах обязательно алеет ярким вызовом губная помада.
Но накануне 55-летняя Литвинова выложила в Сеть фото, показывающее, что она вполне может обойтись и без прикрас: ее естественная красота не нуждается в дополнениях. На снимке актриса позирует в абсолютно натуральном образе. Лучи солнца нежно освещают ненакрашенное лицо женщины. Столь свежее и юное, что в ее возраст невозможно поверить.