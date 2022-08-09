Астролог Павел Глоба назвал два знака Зодиака, которых ожидают резкие перемены в августе
Первым под удары судьбы попадет Телец. Жизнь упрямцев перевернется с ног на голову. Им стоит быть внимательными к людям, прислушиваться к их словам, и не доверять новым знакомым. Лучше общаться с проверенными временем людьми, советует астролог. Причина в том, что рядом с благополучными Тельцами будут виться завистники, и пытаться расстроить планы. То же самое произойдет и в личной жизни, в которой нужно слушать внимательно вторую половину: ложь могут пытаться выдать за правду.
Раки тоже вспомнят о Фортуне. Только для них август станет вдохновляющим месяцем, потому что и на работе, и в личной жизни их навестит удача.
Придется приложить усилия, но немного. А старания окупятся непременно: ждите повышений и признаний в любви, говорит Глоба. Астролог предупреждает Раков об одном: не надо пытаться прокрастинировать, иначе Фортуна обидится и удачи не видать долгое время.