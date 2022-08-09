Астролог Павел Глоба назвал два знака Зодиака, которых ожидают резкие перемены в августе

Известный российский астролог Павел Глоба рассказал, что два знака Зодиака ждут перемены в последний месяц лета. Резкие повороты судьбы – это про них, считает астролог.

Первым под удары судьбы попадет Телец. Жизнь упрямцев перевернется с ног на голову. Им стоит быть внимательными к людям, прислушиваться к их словам, и не доверять новым знакомым. Лучше общаться с проверенными временем людьми, советует астролог. Причина в том, что рядом с благополучными Тельцами будут виться завистники, и пытаться расстроить планы. То же самое произойдет и в личной жизни, в которой нужно слушать внимательно вторую половину: ложь могут пытаться выдать за правду.

Раки тоже вспомнят о Фортуне. Только для них август станет вдохновляющим месяцем, потому что и на работе, и в личной жизни их навестит удача.