Галерея ⟩ В Эстонии короновали горячих красавиц: вы только посмотрите, кто поедет представлять страну на «Миссис Вселенная-2023»

Анна Майсурадзе, победительница конкурса Фото: Karina Vaus

По словам победительницы конкурса и обладательницы титула Mrs. Universe Estonia 2022 Анны Майсурадзе, получение короны стало для нее большой неожиданностью. «Всё произошло внезапно и молниеносно, с момента подачи мною заявки на участие, репетиций, выбора конкурсных номеров, до того момента как я услышала от ведущих свое имя как победительницы», - рассказала о своих впечатлениях Анна. «Считаю этот конкурс нужным в наше непростое суматошное время, поскольку он дарит праздник, красоту и захватывающие эмоции», - добавила она и поблагодарила всех, кто принимал участие в организации мероприятия.

Новоиспеченная обладательница титула Supermodel Universe Estonia 2022 Анастасия Ромашко отметила дружную атмосферу и сплочение всего состава участниц между собой во время всей подготовки к конкурсу, в особенности за кулисами финала конкурса Universe Estonia 2022. «Буду с огромной гордостью и почтением носить свой титул и вскоре отправлюсь представлять Эстонию на международные конкурсы», - сказала девушка.

Мать троих детей и обладательница титула Mrs. Europe Estonia 2022 Юната Римпо отдельно поблагодарила свою дочь Софию за смелость выступить вместе с ней в туре талантов, в котором они вместе исполнили душевную песню про детство. «С гордостью буду носить этот титул и с радостью представлю нашу страну в октябре в Болгарии», - сказала Юната.

Все победительницы конкурса Universe Estonia 2022 представят Эстонию на различных международных конкурсах красоты уже в этом году. Агентство Angel Models Agency поздравляет всех участниц и благодарит всех гостей, членов жюри и партнеров за сотрудничество.

Официальные результаты конкурса Universe Estonia 2022:

Mrs. Universe Estonia 2022 – Анна Майсурадзе (45)

Supermodel Universe Estonia 2022 – Анастасия Ромашко (20)

Mrs. Europe Estonia 2022 – Юната Римпо (33)

Woman of the Universe Estonia 2022 – Юлия Чистякова (31)

Grandma Universe Estonia 2022 – Ирина Рожкова (59)

Classic Universe Estonia 2022 – Ксения Любанова (54)

Classic 1 runner – Инна Зубкова (51)

Classic 2 runner – Александра Алёшина (46)

Classic 3 runner – Яна Ермакова (50)

Mrs. Universe 1 runner – Евгения Судникович (39)

Mrs. Universe 2 runner – Вероника Пярна (29)