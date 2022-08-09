Галерея ⟩ В Эстонии короновали горячих красавиц: вы только посмотрите, кто поедет представлять страну на «Миссис Вселенная-2023»

Роскошный зал для конкурса, интерьер, по версии редакции Limon, 5 из 5. В Таллинне 7 августа с шиком и блеском в павильоне для проведения мероприятий Vatican рядом с театром «Эстония» прошел конкурс Universe Estonia 2022. На мероприятии, организованном агентством Angel Models Agency, сияли 11 красавица, но самая главная корона была только одна. Кто же победил?
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Глядя на 11 участниц конкурса Universe Estonia 2022, очень сложно поверить, что у некоторых из них есть внуки! Стройные, статные, они плавно выступают в вечерних платьях, а еще поют, танцуют и показывают иные таланты. Данный конкурс уникален тем, что на одной сцене выступали как совсем молодые девушки, так и бабушки. Так, например, в конкурсе приняли участие в разных возрастных категориях мама с дочкой.
Состязания за титулы проходили по всем стандартам конкурсов красоты: вопросы от членов жюри, дефиле в авторском трикотаже ручной работы от Татьяны Стенниковой и бренда TASTEN FASHION, выход в стилизованной национальном костюме, конкурс талантов и выход в вечерних платьях от шоурума Kliedibutiik. Выхода в бикини для этого конкурса не предусмотрено. В перерывах между турами гостей ждало настоящее музыкальное шоу от DeLight Stuudio. В жюри — 11 не менее состоявшихся представителей различных сфер деятельности в Эстонии.
Итак, жюри выставляет оценки и ведущие Эдгар Гергель и Ангелина Миссуро объявляют победителей. Главный титул Mrs. Universe Estonia 2022 завоевывает Анна Майсурадзе, она же удостоена титула за лучший стилизованный национальный костюм. В творческом конкурсе победила 20-летняя Анастасия Ромашко, которая также стала победителем в категории «Мисс», теперь девушка обладательница титула Supermodel Universe Estonia 2022. Приз зрительских симпатий достался Евгении Судникович. Победительницей в категории «Классик» стала очаровательная Ксения Любанова. Юната Рюмпо завоевала титул Mrs. Europe Estonia 2022, титула Woman of the Universe Estonia 2022 была удостоена Юлия Чистякова. А самой красивой бабушкой Эстонии – Grandma Universe Estonia 2022 – стала Ирина Рожкова.
По словам победительницы конкурса и обладательницы титула Mrs. Universe Estonia 2022 Анны Майсурадзе, получение короны стало для нее большой неожиданностью. «Всё произошло внезапно и молниеносно, с момента подачи мною заявки на участие, репетиций, выбора конкурсных номеров, до того момента как я услышала от ведущих свое имя как победительницы», - рассказала о своих впечатлениях Анна. «Считаю этот конкурс нужным в наше непростое суматошное время, поскольку он дарит праздник, красоту и захватывающие эмоции», - добавила она и поблагодарила всех, кто принимал участие в организации мероприятия.
Новоиспеченная обладательница титула Supermodel Universe Estonia 2022 Анастасия Ромашко отметила дружную атмосферу и сплочение всего состава участниц между собой во время всей подготовки к конкурсу, в особенности за кулисами финала конкурса Universe Estonia 2022. «Буду с огромной гордостью и почтением носить свой титул и вскоре отправлюсь представлять Эстонию на международные конкурсы», - сказала девушка.
Мать троих детей и обладательница титула Mrs. Europe Estonia 2022 Юната Римпо отдельно поблагодарила свою дочь Софию за смелость выступить вместе с ней в туре талантов, в котором они вместе исполнили душевную песню про детство. «С гордостью буду носить этот титул и с радостью представлю нашу страну в октябре в Болгарии», - сказала Юната.
Все победительницы конкурса Universe Estonia 2022 представят Эстонию на различных международных конкурсах красоты уже в этом году. Агентство Angel Models Agency поздравляет всех участниц и благодарит всех гостей, членов жюри и партнеров за сотрудничество.
Официальные результаты конкурса Universe Estonia 2022:
Mrs. Universe Estonia 2022 – Анна Майсурадзе (45)
Supermodel Universe Estonia 2022 – Анастасия Ромашко (20)
Mrs. Europe Estonia 2022 – Юната Римпо (33)
Woman of the Universe Estonia 2022 – Юлия Чистякова (31)
Grandma Universe Estonia 2022 – Ирина Рожкова (59)
Classic Universe Estonia 2022 – Ксения Любанова (54)
Classic 1 runner – Инна Зубкова (51)
Classic 2 runner – Александра Алёшина (46)
Classic 3 runner – Яна Ермакова (50)
Mrs. Universe 1 runner – Евгения Судникович (39)
Mrs. Universe 2 runner – Вероника Пярна (29)
Смотрите яркую галерею конкурса!