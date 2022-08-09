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Галерея ⟩ В Эстонии короновали горячих красавиц: вы только посмотрите, кто поедет представлять страну на «Миссис Вселенная-2023»

Limon.ee
В Эстонии короновали горячих красавиц: вы только посмотрите, кто поедет представлять страну на «Миссис Вселенная-2023»
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Роскошный зал для конкурса, интерьер, по версии редакции Limon, 5 из 5. В Таллинне 7 августа с шиком и блеском в павильоне для проведения мероприятий Vatican рядом с театром «Эстония» прошел конкурс Universe Estonia 2022. На мероприятии, организованном агентством Angel Models Agency, сияли 11 красавица, но самая главная корона была только одна. Кто же победил? 

Глядя на 11 участниц конкурса Universe Estonia 2022, очень сложно поверить, что у некоторых из них есть внуки! Стройные, статные, они плавно выступают в вечерних платьях, а еще поют, танцуют и показывают иные таланты. Данный конкурс уникален тем, что на одной сцене выступали как совсем молодые девушки, так и бабушки. Так, например, в конкурсе приняли участие в разных возрастных категориях мама с дочкой.

Состязания за титулы проходили по всем стандартам конкурсов красоты: вопросы от членов жюри, дефиле в авторском трикотаже ручной работы от Татьяны Стенниковой и бренда TASTEN FASHION, выход в стилизованной национальном костюме, конкурс талантов и выход в вечерних платьях от шоурума Kliedibutiik. Выхода в бикини для этого конкурса не предусмотрено. В перерывах между турами гостей ждало настоящее музыкальное шоу от DeLight Stuudio. В жюри — 11 не менее состоявшихся представителей различных сфер деятельности в Эстонии.

Итак, жюри выставляет оценки и ведущие Эдгар Гергель и Ангелина Миссуро объявляют победителей. Главный титул Mrs. Universe Estonia 2022 завоевывает Анна Майсурадзе, она же удостоена титула за лучший стилизованный национальный костюм. В творческом конкурсе победила 20-летняя Анастасия Ромашко, которая также стала победителем в категории «Мисс», теперь девушка обладательница титула Supermodel Universe Estonia 2022. Приз зрительских симпатий достался Евгении Судникович. Победительницей в категории «Классик» стала очаровательная Ксения Любанова. Юната Рюмпо завоевала титул Mrs. Europe Estonia 2022, титула Woman of the Universe Estonia 2022 была удостоена Юлия Чистякова. А самой красивой бабушкой Эстонии – Grandma Universe Estonia 2022 – стала Ирина Рожкова.

Анна Майсурадзе, победительница конкурса 
Анна Майсурадзе, победительница конкурса Фото: Karina Vaus

По словам победительницы конкурса и обладательницы титула Mrs. Universe Estonia 2022 Анны Майсурадзе, получение короны стало для нее большой неожиданностью. «Всё произошло внезапно и молниеносно, с момента подачи мною заявки на участие, репетиций, выбора конкурсных номеров, до того момента как я услышала от ведущих свое имя как победительницы», - рассказала о своих впечатлениях Анна. «Считаю этот конкурс нужным в наше непростое суматошное время, поскольку он дарит праздник, красоту и захватывающие эмоции», - добавила она и поблагодарила всех, кто принимал участие в организации мероприятия.

Новоиспеченная обладательница титула Supermodel Universe Estonia 2022 Анастасия Ромашко отметила дружную атмосферу и сплочение всего состава участниц между собой во время всей подготовки к конкурсу, в особенности за кулисами финала конкурса Universe Estonia 2022. «Буду с огромной гордостью и почтением носить свой титул и вскоре отправлюсь представлять Эстонию на международные конкурсы», - сказала девушка.

Мать троих детей и обладательница титула Mrs. Europe Estonia 2022 Юната Римпо отдельно поблагодарила свою дочь Софию за смелость выступить вместе с ней в туре талантов, в котором они вместе исполнили душевную песню про детство. «С гордостью буду носить этот титул и с радостью представлю нашу страну в октябре в Болгарии», - сказала Юната.

Все победительницы конкурса Universe Estonia 2022 представят Эстонию на различных международных конкурсах красоты уже в этом году. Агентство Angel Models Agency поздравляет всех участниц и благодарит всех гостей, членов жюри и партнеров за сотрудничество.

Официальные результаты конкурса Universe Estonia 2022:

Mrs. Universe Estonia 2022 – Анна Майсурадзе (45)

Supermodel Universe Estonia 2022 – Анастасия Ромашко (20)

Mrs. Europe Estonia 2022 – Юната Римпо (33)

Woman of the Universe Estonia 2022 – Юлия Чистякова (31)

Grandma Universe Estonia 2022 – Ирина Рожкова (59)

Classic Universe Estonia 2022 – Ксения Любанова (54)

Classic 1 runner – Инна Зубкова (51)

Classic 2 runner – Александра Алёшина (46)

Classic 3 runner – Яна Ермакова (50)

Mrs. Universe 1 runner – Евгения Судникович (39)

Mrs. Universe 2 runner – Вероника Пярна (29)

Смотрите яркую галерею конкурса! 

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