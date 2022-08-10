НЕ ПУТАЙТЕ! ⟩ Сок, нектар и соковый напиток: чем отличаются и что полезнее?

Сок

Сок – это напиток, не содержащий добавок, в том числе и сахар. В соке столько же витаминов, минералов и микроэлементов как в непастеризованном соке.

Нектар

Содержание сока в нектаре составляет от 25 до 50 процентов. Нектар может содержать добавки и сахар. В нектар производители могут добавлять воду, усилители вкуса, подсластители и лимонную кислоту.

Соковый напиток

В соковом напитке содержание сока не регулируется. Чаще всего в соковых напитках содержится 10-15% сока. В соковый напиток могут добавить различные добавки и сахар. Также производители могут добавить синтетические или натуральные вкусовые и ароматические добавки. По сравнению с нектаром и соком у сокового напитка самая низкая питательная ценность.