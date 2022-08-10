В чем разница между соком, нектаром и соковым напитком? Фитнес-тренер Treeningstuudio HAF в опубликованном в TikTok видео популярно объяснила, чем отличаются эти напитки. А какой пить – каждый решает сам!
НЕ ПУТАЙТЕ! ⟩ Сок, нектар и соковый напиток: чем отличаются и что полезнее?
Сок
Сок – это напиток, не содержащий добавок, в том числе и сахар. В соке столько же витаминов, минералов и микроэлементов как в непастеризованном соке.
Нектар
Содержание сока в нектаре составляет от 25 до 50 процентов. Нектар может содержать добавки и сахар. В нектар производители могут добавлять воду, усилители вкуса, подсластители и лимонную кислоту.
Соковый напиток
В соковом напитке содержание сока не регулируется. Чаще всего в соковых напитках содержится 10-15% сока. В соковый напиток могут добавить различные добавки и сахар. Также производители могут добавить синтетические или натуральные вкусовые и ароматические добавки. По сравнению с нектаром и соком у сокового напитка самая низкая питательная ценность.
Теперь вы знаете, чем отличаются эти напитки и в магазине вам будет легче решить, что какой напиток вам лучше купить.
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