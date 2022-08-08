Пн, 8.08.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Искать

УСПЕЙ ЗАПИСАТЬСЯ! ⟩ Маяки, спасательная техника и мистика: в рамках дней Ласнамяэ состоится множество экскурсий

Limon.ee
Маяки, спасательная техника и мистика: в рамках дней Ласнамяэ состоится множество экскурсий
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Район Ласнамяэ.
Район Ласнамяэ. Фото: Управа Ласнамяэ

В ходе серии экскурсий жители смогут в том числе бесплатно посетить маяки Ласнамяэ, ознакомиться с работой Таллиннского Ласнамяэского механического училища, узнать больше о развитии и работе бизнес-городка Ülemiste City.

«Планируя дни Ласнамяэ, мы постарались предоставить жителям и гостям нашего района возможность насладиться различными культурными мероприятиями, а также ближе познакомиться с различными местами и организациями нашего района», – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Она добавила, что столь насыщенную программу невозможно сделать в одиночку и, пользуясь случаем, хочет поблагодарить партнеров управы, которые в рамках дней Ласнамяэ открывают свои двери для всех желающих, показывая то, чего не увидишь ежедневно.

21.08 в 15.00 Экскурсия с историком Иваном Лаврентьевым в парке (зеленой зоне) Вормси. Место встречи – парк Вормси напротив центра «Ляэнемере» (ул. Вормси, 37a). Экскурсия пройдет в рамках международного проекта GoGreenRoutes.

22.08 с 14 до 18 часов Посещение нижнего маяка таллиннского створа (ул. Валге, 3). Требуется предварительная регистрация, количество мест ограничено. Зарегистрироваться можно здесь:

в 14.00 https://forms.gle/hpmrRQrjmaCYXW9J7

в 14.30 https://forms.gle/4aTrVqy1iPCvw8QR7

в 15.00 https://forms.gle/rfUqmLRUjrjJW6No9

в 15.30 https://forms.gle/iNq3ofjDu6o574dz6

в 16.00 https://forms.gle/uEvVVbo7rdnD2oCR6

в 16.30 https://forms.gle/9fsxxB6nJKh59YaU9

в 17.00 https://forms.gle/fPe2nVTcUjxikBgTA

в 17.30 https://forms.gle/g9HaEoJPQR9DU2HT6

23.08 с 16 до 19 часов Знакомство с техникой спасательной команды Ласнамяэ Пыхьяского региона, экспресс-лекция на тему защиты населения. Для посещения необходима регистрация с указанием личного кода, в противном случае вход на территорию невозможен. Регистрация необходима в том числе для детей. Место сбора – ул. Осмуссааре, 2. Зарегистрироваться можно здесь: https://forms.gle/m77mRTHqWwmXaRrx5.

24.08 в 17.45 Прогулка по бизнес-городку Ülemiste City с членом правления Mainor Ülemiste Антсом Пильвингом. Место сбора – ул. Суур-Сыямяэ, 10а.

25.08 в 13.00 Посещение Таллиннского ласнамяэского технического училища (ул. Ууслинна, 10) с директором Димитрием Коромновым. Знакомство с училищем состоится на эстонском и русском языках. Необходима предварительная регистрация, количество мест ограничено. Зарегистрироваться можно здесь: https://forms.gle/2Tt8K5Dne6Hads1e9.

26.08 с 14 до 18 часов Посещение верхнего маяка таллиннского створа (ул. Тулеторни, 1). Требуется предварительная регистрация, количество мест ограничено. Зарегистрироваться можно здесь:

в 14.00 https://forms.gle/DMiXQ5Y8HZDRPuBU7

в 14.30 https://forms.gle/aGDQjjmuHmcdwVnH8

в 15.00 https://forms.gle/Vv6QxPjEVW3s4ZUw5

в 15.30 https://forms.gle/f7fjeCTb5SY9ggG38

в 16.00 https://forms.gle/6w47LKyrQ9fvoKMPA

в 16.30 https://forms.gle/R4TcweRQdnVMMJ8z6

в 17.00 https://forms.gle/3G3GRKo9f9rsfEMGA

в 17.30 https://forms.gle/whkHDVFM2Qf2m6vU8

27.08 в 13.00 Экскурсия с гидом Йосефом Кацем «Тайная жизнь Сикупилли». Группа собирается у входа в Таллиннскую школу обслуживания (ул. Маяка, 2).

При отсутствии возможности зарегистрироваться электронно можно позвонить по телефону 645 7750.

День рождения самого большого района Таллинна или дни Ласнамяэ продляться до 28 августа. С более полной программой можно будет ознакомиться с 10 августа на сайте www.tallinn.ee/lasnamae и на странице Ласнамяэской районной управы в Facebook: https://www.facebook.com/Lasnamae.

Ключевые слова
Наверх