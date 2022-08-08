УСПЕЙ ЗАПИСАТЬСЯ! ⟩ Маяки, спасательная техника и мистика: в рамках дней Ласнамяэ состоится множество экскурсий

24.08 в 17.45 Прогулка по бизнес-городку Ülemiste City с членом правления Mainor Ülemiste Антсом Пильвингом. Место сбора – ул. Суур-Сыямяэ, 10а.

25.08 в 13.00 Посещение Таллиннского ласнамяэского технического училища (ул. Ууслинна, 10) с директором Димитрием Коромновым. Знакомство с училищем состоится на эстонском и русском языках. Необходима предварительная регистрация, количество мест ограничено. Зарегистрироваться можно здесь: https://forms.gle/2Tt8K5Dne6Hads1e9.

26.08 с 14 до 18 часов Посещение верхнего маяка таллиннского створа (ул. Тулеторни, 1). Требуется предварительная регистрация, количество мест ограничено. Зарегистрироваться можно здесь:

27.08 в 13.00 Экскурсия с гидом Йосефом Кацем «Тайная жизнь Сикупилли». Группа собирается у входа в Таллиннскую школу обслуживания (ул. Маяка, 2).

При отсутствии возможности зарегистрироваться электронно можно позвонить по телефону 645 7750.