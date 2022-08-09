Семь любимых всеми продуктов, которые портят зубы и убивают улыбку

Газированные напитки

Регулярное употребление газированной сладкой воды способно привести к большим проблемам с зубами. Ведь газированные напитки содержат сахар и химические красители, вредные для здоровья зубов.

Сами пузырьки газа негативно воздействуют на пиликулу — плёнку на поверхности зуба. Она разрушается, ослабевают её защитные функции по отношению к эмали зубов.

Маринованные продукты

Многие люди очень любят маринованные овощи: помидоры, огурцы, чеснок и так далее. Однако содержащийся в маринадах уксус крайне негативно влияет на состояние зубной эмали. Поэтому употреблять такие продукты в пищу следует осторожно, а после еды полоскать рот, не допускать, чтобы части маринованных овощей застревали в зубах.

Натуральные фруктовые соки и кислые фрукты

Зубам вредят продукты с высокой кислотностью, например, апельсины, лимоны, грейпфруты и сделанные из этих цитрусовых натуральные соки.

Высокая кислотность некоторых фруктов и изготовляемых из них натуральных соков тоже способна повредить зубам. Хотя многие фрукты полезны организму в целом, зубам они вредят. Поэтому каждый день есть эти фрукты и пить соки из них нельзя. К таким фруктам относятся апельсины, лимоны, ананасы, кислые яблоки, грейпфруты.

Каши на молоке

Казалось бы, молочные каши — очень полезная еда. Не зря ведь их дают и в детских садах, и в больницах. Но вязкость молочных каш влечёт за собой неблагоприятные последствия для здоровья зубов.