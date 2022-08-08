ФОТО ⟩ Американский рэпер абсолютно голым прорекламировал золотое кольцо на пенис за 25 000 долларов
Американский рэпер абсолютно голым прорекламировал золотое кольцо на пенис за 25 000 долларов
Американский музыкант Фрэнк Оушен выпускает украшения люкс-сегмента под брендом Homer. А кто покажет детище лучше тебя самого? Вот и новую линейку рэпер решил прорекламировать сам. Выбор Фрэнка пал на инкрустированное бриллиантами кольцо для члена из 18-каратного жёлтого золота. В соцсетях Оушен опубликовал голое фото, правда, всё самое интересное заблюрил.
Коллекцию, состоящую также из подвесок, серёжек и брелока, можно приобрести онлайн или в магазине исполнителя в Нью-Йорке по предварительной записи. Кольцо H-Bone изготовлено вручную и отполировано до блеска, в нём множество бриллиантов огранки «принцесса». Стоимость для интимной игрушки непозволительно крутая: кольцо размера XXXL обойдётся в 25 570 долларов.