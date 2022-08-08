ФОТО ⟩ Американский рэпер абсолютно голым прорекламировал золотое кольцо на пенис за 25 000 долларов

Американский музыкант Фрэнк Оушен выпускает украшения люкс-сегмента под брендом Homer. А кто покажет детище лучше тебя самого? Вот и новую линейку рэпер решил прорекламировать сам. Выбор Фрэнка пал на инкрустированное бриллиантами кольцо для члена из 18-каратного жёлтого золота. В соцсетях Оушен опубликовал голое фото, правда, всё самое интересное заблюрил.