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ФОТО ⟩ Американский рэпер абсолютно голым прорекламировал золотое кольцо на пенис за 25 000 долларов

Limon.ee
Американский рэпер абсолютно голым прорекламировал золотое кольцо на пенис за 25 000 долларов
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Кольцо на член от бренда Homer рэпера Фрэнка Оушена за 25 тысяч долларов
Кольцо на член от бренда Homer рэпера Фрэнка Оушена за 25 тысяч долларов Фото: homer.com

На что только не идут знаменитости, чтобы пропиарить собственную продукцию, пишет Лайф.

Американский музыкант Фрэнк Оушен выпускает украшения люкс-сегмента под брендом Homer. А кто покажет детище лучше тебя самого? Вот и новую линейку рэпер решил прорекламировать сам. Выбор Фрэнка пал на инкрустированное бриллиантами кольцо для члена из 18-каратного жёлтого золота. В соцсетях Оушен опубликовал голое фото, правда, всё самое интересное заблюрил.

Коллекцию, состоящую также из подвесок, серёжек и брелока, можно приобрести онлайн или в магазине исполнителя в Нью-Йорке по предварительной записи. Кольцо H-Bone изготовлено вручную и отполировано до блеска, в нём множество бриллиантов огранки «принцесса». Стоимость для интимной игрушки непозволительно крутая: кольцо размера XXXL обойдётся в 25 570 долларов.

Кольцо на член от бренда Homer рэпера Фрэнка Оушена за 25 тысяч долларов
Кольцо на член от бренда Homer рэпера Фрэнка Оушена за 25 тысяч долларов Фото: homer.com
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