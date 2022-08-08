БЛОГ LIMON.EE ⟩ Максим Галкин в Тарту без умолку говорит по-эстонски и заявляет: я пришел сюда с осуждением войны, в России бы уже всех наград лишили!

Максим Галкин должен был выступить в Таллинне еще 18 мая 2020 года, но из-за пандемии концерт перенесли. После выступление переносили еще два раза и уже сегодня состоится долгожданное выступление артиста в Тарту, завтра в Таллинне, а послезавтра – в Йыхви.

После того, как Россия начала войну с Украиной, шоумен и его супруга Алла Пугачева открыто заявили о том, что они осуждают агрессивное поведение российских властей и покинули родину, уехав сначала в Израиль вместе с детьми, а потом в Латвию, где они встретились со своими друзьями, а выступления юмориста с аншлагом прошли в Латвии. Теперь наша очередь наслаждаться ярким шоу Максима Галкина.