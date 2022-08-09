И ведь правильно написал великий Лев Толстой: «Все счастливые семьи счастливы одинаково, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему»
У вас так же? Выявлены общие признаки счастливых пар и семей
У вас так же? Выявлены общие признаки счастливых пар и семей
«Популярная психология» выявила 10 пунктов счастливых отношений:
- Слышат друг друга
- Имеют собственные чувства и идеи
- Обмениваются идеями и поэтому достигают хорошего сопоставления
- Задают друг другу вопросы вместо того, чтобы делать предположения
- Не соглашаются и принимают различия друг друга без страха
- Приспосабливаются друг к другу
- Борются за то, что считают «правильным» и «хорошим» для каждого
- Начинают, развивают и завершают дискуссию или событие и потом ее/его отпускают
- Делятся болью, любопытством, сожалениями, обидами, нежностью – разнообразием потребностей и желаний
- Учатся принимать «да» с благодарностью и «нет» с уважением, без последующей продолжительной обиды
Ключевые слова