Вт, 9.08.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Искать

У вас так же? Выявлены общие признаки счастливых пар и семей

Limon.ee
У вас так же? Выявлены общие признаки счастливых пар и семей
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Счастливая пара. Иллюстративное фото
Счастливая пара. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

И ведь правильно написал великий Лев Толстой: «Все счастливые семьи счастливы одинаково, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему» 

«Популярная психология» выявила 10 пунктов счастливых отношений:

  • Слышат друг друга
  • Имеют собственные чувства и идеи
  • Обмениваются идеями и поэтому достигают хорошего сопоставления
  • Задают друг другу вопросы вместо того, чтобы делать предположения
  • Не соглашаются и принимают различия друг друга без страха
  • Приспосабливаются друг к другу
  • Борются за то, что считают «правильным» и «хорошим» для каждого
  • Начинают, развивают и завершают дискуссию или событие и потом ее/его отпускают
  • Делятся болью, любопытством, сожалениями, обидами, нежностью – разнообразием потребностей и желаний
  • Учатся принимать «да» с благодарностью и «нет» с уважением, без последующей продолжительной обиды
Ключевые слова
Наверх