Консьерж-извращенец жестоко поиздевался над Собчак и ее сыном

Ксения показала своему сыну все местные достопримечательности и сводила его в Диснейленд. Светской львице совсем не повезло с погодой, в Париже стояла сильная жара, так что журналистке пришлось непросто.

Однако, отдых Собчак и ее сына омрачил еще один небольшой казус: блондинка обиделась на консьержа, купившего ей дешевые билеты на Эйфелеву башню и назвала его извращенцем, ведь из-за него ей и ее сыну пришлось подниматься на башню пешком, а не на лифте.