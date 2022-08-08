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Консьерж-извращенец жестоко поиздевался над Собчак и ее сыном

Limon.ee
Консьерж-извращенец жестоко поиздевался над Собчак и ее сыном
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Ксения Собчак.
Ксения Собчак. Фото: Vladimir Gerdo

Ксения Собчак провела выходные во Франции, о чем и рассказала у себя в Telegram канале.

Ксения показала своему сыну все местные достопримечательности и сводила его в Диснейленд. Светской львице совсем не повезло с погодой, в Париже стояла сильная жара, так что журналистке пришлось непросто.

Однако, отдых Собчак и ее сына омрачил еще один небольшой казус: блондинка обиделась на консьержа, купившего ей дешевые билеты на Эйфелеву башню и назвала его извращенцем, ведь из-за него ей и ее сыну пришлось подниматься на башню пешком, а не на лифте. 

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