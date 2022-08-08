Только положишь звездное тело и через минуту вокруг все с телефонами: Сергей Зверев пожаловался на невозможность отдохнуть

«Только положил свое звездное тело под первые солнечные лучи — через пару минут куча народа с телефонами. Ну вот как отдыхать?» — возмутился Зверев.

Он признался, что завидует людям, которые могут «спокойно» поплавать в бассейне. Фанаты звезды поддержали Зверева и оценили его чувство юморы, некоторые поклонники посоветовали ему скрывать свою внешность при помощи элементов одежды.

«Обожаю ваше чувство юмора. Никак вы не можете отдохнуть, народ у нас беспардонный»; «Черные очки и кепка не помогают?»; «Многие люди не понимают, что такое личное пространство», — написали подписчики.