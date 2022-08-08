Стилист Сергей Зверев в своем Instagram пожаловался, что фанаты с телефонами мешают ему спокойно загорать во время отпуска.
Только положишь звездное тело и через минуту вокруг все с телефонами: Сергей Зверев пожаловался на невозможность отдохнуть
Только положишь звездное тело и через минуту вокруг все с телефонами: Сергей Зверев пожаловался на невозможность отдохнуть
«Только положил свое звездное тело под первые солнечные лучи — через пару минут куча народа с телефонами. Ну вот как отдыхать?» — возмутился Зверев.
Он признался, что завидует людям, которые могут «спокойно» поплавать в бассейне. Фанаты звезды поддержали Зверева и оценили его чувство юморы, некоторые поклонники посоветовали ему скрывать свою внешность при помощи элементов одежды.
«Обожаю ваше чувство юмора. Никак вы не можете отдохнуть, народ у нас беспардонный»; «Черные очки и кепка не помогают?»; «Многие люди не понимают, что такое личное пространство», — написали подписчики.
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