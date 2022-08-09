Овсянка считается идеальным завтраком. И не зря, поскольку в этой каше содержится линолевая кислота, лецитин, клетчатка, витамины группы В, а также А, Е, К и РР, натрий, калий, магний, кальций и железо.
Что произойдет с организмом, если каждый день на завтрак есть овсянку
Главред узнавал, что будет с организмом, если его каждый день кормить таким «букетом» полезных веществ.
Улучшится состояние вашей кожи
Ученые говорят, что овес — идеальное средство для лечения кожных заболеваний, в том числе экземы и дерматита. Цинк в свою очередь помогает очистить кожу от токсинов, а также раскрывает поры и омолаживает кожу.
Овсянка способствует росту мышц
Согласно с результатами исследований, всего лишь 8 столовых ложек овсянки обеспечат ваш организм 15 % от суточной нормы потребления белка. Кроме того, вместе с белком вы получите витамин Е, антиоксиданты, глутамин, которые помогут вашим мышцам расти быстрее.
Вы почувствуете прилив энергии
Овсянка богата углеводами и обеспечивает организм энергией. Она хорошо насыщает, а значит, вы не испытываете чувство голода длительное время, уверяют ученые.
Овсянка способствует похудению
Ежедневное потребление овсянки улучшает обмен веществ, что в свою очередь ускоряет потерю веса, говорят эксперты.
Медленные углеводы, содержащиеся в каше, регулируют наш аппетит и поддерживают нормальный уровень сахара в крови.
Снизится уровень холестерина
Овес содержит бета-глюкан, который помогает снизить уровень холестерина в организме. Линолевая кислота и растворимая клетчатка в составе овса снижают уровень триглицеридов и «плохого» холестерина в крови.
Эти питательные вещества «очищают» остатки жира от стенок артерий и защищают наше тело от развития таких серьезных заболеваний, как атеросклероз, сердечный приступ и инсульт.