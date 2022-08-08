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ФОТО ⟩ Пэрис Хилтон сделала бесплатную рекламу эстонской компании

Геттер Трумси Limon.ee
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Пэрис Хилтон сделала бесплатную рекламу эстонской компании
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Paris Hilton.
Paris Hilton. Фото: Reuters/ScanPix

Американская светская львица и диджей Пэрис Хилтон на прошлой неделе посетила Бельгию и выступила там на музыкальном фестивале Tomorrowland. Во время гастролей по Бельгии Пэрис сделала бесплатную рекламу эстонской компании, пишет Elu24.

Пэрис Хилтон, которая проводит время в Европе, несколько дней назад была в Бельгии. Там она выбрала электросамокат Bolt для передвижения по городу. Тем не менее, Пэрис решила не только покататься на Bolt, но и опубликовала в Instagram четыре своих фотографии, на переднем плане которых гордо красовался очень знакомый самокат.

У Пэрис Хилтон более 20 миллионов подписчиков в Instagram.

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