ФОТО ⟩ Пэрис Хилтон сделала бесплатную рекламу эстонской компании

Пэрис Хилтон, которая проводит время в Европе, несколько дней назад была в Бельгии. Там она выбрала электросамокат Bolt для передвижения по городу. Тем не менее, Пэрис решила не только покататься на Bolt, но и опубликовала в Instagram четыре своих фотографии, на переднем плане которых гордо красовался очень знакомый самокат.