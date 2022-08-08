Джессика Честейн («Опасная игра Слоун», «Интерстеллар», «Прислуга») посетила Украину. В сети распространилось видео, на котором голливудская актриса запечатлена выходящей из поезда на вокзале Киева, пишет Сплетник.
Оскароносная актриса прибыла с визитом в Киев и встретилась с Владимиром Зеленским
Оскароносная актриса прибыла с визитом в Киев и встретилась с Владимиром Зеленским
Звезду встречала официальная делегация. Как сообщают украинские СМИ, в ходе визита Джессика планирует посетить детскую больницу, съездить в Ирпень. Также она уже встретилась с президентом страны Владимиром Зеленским.
Актриса неоднократно выступала с заявлениями в поддержку Украины и восхищалась «храбростью украинских женщин».
Ранее на Украине побывали другие представители Голливуда — Анджелина Джоли, Бен Стиллер и Шон Пенн.
Ключевые слова