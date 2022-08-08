ФОТО ⟩ Агата Муцениеце приехала в Латвию: «Счастье есть!»

Агата Муцениеце поделилась кадрами своего времяпрепровождения в Латвии.

«Традиция каждого вечера – это идти гулять по деревне... А вот эти сосенки, я помню, засадили, когда я была маленькая. А теперь целый лес вырос. Счастье есть, и оно в деревне», – сказала актриса на видео.

Фото: instagram.com/agataagata

Stories Агаты вновь заполнили кадры ее пребывания в деревне с детьми. Актриса показывает, как она гуляет, жарит шашлыки, загорает, и делится с подписчиками красивыми видео закатов и пейзажей.

«Вы же обо мне напишете?» – кокетливо обратилась Муцениеце к подписчикам-блогерам.

Фото: instagram.com/agataagata

Напомним, Агата Муцениеце и Павел Прилучный расстались в 2020 году. Женаты актеры были восемь лет. В этом браке появились двое детей – Мия и Тимофей. Сейчас Павел Прилучный состоит в отношениях с актрисой Зепюр Брутян. СМИ писали, что пара тайно поженилась.