В свой очередной отпуск 33-летняя латвийская актриса Агата Муцениеце с детьми приехала в Латвию. Об этом она рассказала в Instagram-stories, пишет RUS TVNET.
ФОТО ⟩ Агата Муцениеце приехала в Латвию: «Счастье есть!»
Агата Муцениеце поделилась кадрами своего времяпрепровождения в Латвии.
«Традиция каждого вечера – это идти гулять по деревне... А вот эти сосенки, я помню, засадили, когда я была маленькая. А теперь целый лес вырос. Счастье есть, и оно в деревне», – сказала актриса на видео.
Stories Агаты вновь заполнили кадры ее пребывания в деревне с детьми. Актриса показывает, как она гуляет, жарит шашлыки, загорает, и делится с подписчиками красивыми видео закатов и пейзажей.
«Вы же обо мне напишете?» – кокетливо обратилась Муцениеце к подписчикам-блогерам.
Напомним, Агата Муцениеце и Павел Прилучный расстались в 2020 году. Женаты актеры были восемь лет. В этом браке появились двое детей – Мия и Тимофей. Сейчас Павел Прилучный состоит в отношениях с актрисой Зепюр Брутян. СМИ писали, что пара тайно поженилась.
Ранее 33-летняя актриса латвийского происхождения Агата Муцениеце осуществила свою мечту – она приобрела дом, где будет жить с детьми. Теперь звезда регулярно показывает в соцсетях, как обустраивает собственное жилье.