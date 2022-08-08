ВЫ ТАК УМЕЕТЕ? ⟩ Совет из Tiktok: как быстро приготовить яйцо без сковороды и кастрюли

Уже 7 миллионов просмотров набрало видео Tiktok-блогера с ником @akakasandra, в котором она показывает, как быстро приготовить яйцо. Чтобы повторить трюк, не нужны ни кастрюля, ни сковорода. И даже вода будет лишней. Хватит двух тарелок (блогер взяла одноразовые, бумажные) и капли масла. Из кухонных девайсов потребуется микроволновка.

Согласно рецепту, нужно налить на тарелку немного растительного масла, разбить сверху яйцо, накрыть второй тарелкой и убрать конструкцию в микроволновку. Для того, чтобы яйцо полностью приготовилось, потребуется всего 50 секунд. Время можно уменьшить, чтобы получился мягкий желток.