Иногда совсем нет времени на то, чтобы готовить по правилам. И в такие моменты оказываются очень кстати лайфхаки, как сделать быстро привычное блюдо. Например, приготовленное вкрутую яйцо.
ВЫ ТАК УМЕЕТЕ? ⟩ Совет из Tiktok: как быстро приготовить яйцо без сковороды и кастрюли
Уже 7 миллионов просмотров набрало видео Tiktok-блогера с ником @akakasandra, в котором она показывает, как быстро приготовить яйцо. Чтобы повторить трюк, не нужны ни кастрюля, ни сковорода. И даже вода будет лишней. Хватит двух тарелок (блогер взяла одноразовые, бумажные) и капли масла. Из кухонных девайсов потребуется микроволновка.
Согласно рецепту, нужно налить на тарелку немного растительного масла, разбить сверху яйцо, накрыть второй тарелкой и убрать конструкцию в микроволновку. Для того, чтобы яйцо полностью приготовилось, потребуется всего 50 секунд. Время можно уменьшить, чтобы получился мягкий желток.
Преимущество такого способа не только в скорости, но и в консистенции самого яйца: в отличие от приготовления на сковороде, в этом случае не получается хрустящая корочка (вкусная, но не очень полезная). Еще перед употреблением не нужно счищать скорлупу. Отличный вариант завтрака на скорую руку, особенно если положить яйцо на румяный тост и украсить свежими овощами.
@akakasandra I like it this way because its kind of like a poached egg, no crispy brown bits and a perfect pink top :-) #diy #breakfast #egg #dishesfordays #lazy ♬ original sound - ‧͙⁺˚*･༓☾ kasandra ☽༓･*˚⁺‧͙