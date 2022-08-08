Согласно астрологам: каким трем знакам Зодиака особенно повезет на этой неделе

ОВЕН

Быстрее, выше, сильнее — девиз не только олимпийского движения, но и движения по жизни для Овнов. Рожденные под этим огненным знаком люди практически никогда не бывают довольны собой и текущими обстоятельствами и постоянно находятся в состоянии борьбы и самосовершенствования. Хотя эта привычка подталкивает их к максимальным достижениям, это также вызывает постоянные разочарования. На этой неделе ситуация должна немного измениться — Овны смотрят на себя более удовлетворенно.

ВЕСЫ

Рожденные в воздушном знаке Весов на этой неделе находятся под влиянием Венеры и Юпитера, которые жаждут отступления и покоя. Дайте себе возможность передохнуть. Согласно гороскопу астрологов, начиная с середины недели планета любви поможет вам установить важные контакты, которые могут продвинуть вас вперед, особенно в долгосрочной перспективе. Не бойтесь демонстрировать свои способности!

КОЗЕРОГ