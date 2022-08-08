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Согласно астрологам: каким трем знакам Зодиака особенно повезет на этой неделе

Limon.ee
Согласно астрологам: каким трем знакам Зодиака особенно повезет на этой неделе
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Везение. Фото иллюстративное.
Везение. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Кто из зодиакальной дюжины начинает эту семидневку «с правой ноги»? Счастливчиков подскажет прогноз ELLE.

ОВЕН

Быстрее, выше, сильнее — девиз не только олимпийского движения, но и движения по жизни для Овнов. Рожденные под этим огненным знаком люди практически никогда не бывают довольны собой и текущими обстоятельствами и постоянно находятся в состоянии борьбы и самосовершенствования. Хотя эта привычка подталкивает их к максимальным достижениям, это также вызывает постоянные разочарования. На этой неделе ситуация должна немного измениться — Овны смотрят на себя более удовлетворенно.

ВЕСЫ

Рожденные в воздушном знаке Весов на этой неделе находятся под влиянием Венеры и Юпитера, которые жаждут отступления и покоя. Дайте себе возможность передохнуть. Согласно гороскопу астрологов, начиная с середины недели планета любви поможет вам установить важные контакты, которые могут продвинуть вас вперед, особенно в долгосрочной перспективе. Не бойтесь демонстрировать свои способности!

КОЗЕРОГ

Рожденные под покровительством Козерога особенно радуются на этой неделе. Вы легко достигаете своих целей и наслаждаетесь жизнью, ее быстрым и счастливым течением. Самое прекрасное: вместо постоянных дискуссий вы можете рассчитывать на многогранную поддержку на этой неделе. Это позволяет вам передохнуть и — благодаря сильному влиянию планеты силы Марс — пополнить свои запасы энергии.

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