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Это оскорбляет и унижает: после этого ролика в Иране запретили женщин в рекламе

Limon.ee
Это оскорбляет и унижает: после этого ролика в Иране запретили женщин в рекламе
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Иранские женщины. Иллюстративное фото.
Иранские женщины. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

В Иране после этого ролика женщинам запретили появляться в рекламе. 

Министерство культуры и исламской ориентации посчитало, что данное видео оскорбляет и унижает моральный облик женщины. Священнослужители потребовали подать в суд на производителя мороженного Domino, которое рекламировалось в ролике.

Запрет распространяется также на использование «женских образов» в рекламе.

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