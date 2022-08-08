В Иране после этого ролика женщинам запретили появляться в рекламе.
Это оскорбляет и унижает: после этого ролика в Иране запретили женщин в рекламе
Это оскорбляет и унижает: после этого ролика в Иране запретили женщин в рекламе
Министерство культуры и исламской ориентации посчитало, что данное видео оскорбляет и унижает моральный облик женщины. Священнослужители потребовали подать в суд на производителя мороженного Domino, которое рекламировалось в ролике.
Запрет распространяется также на использование «женских образов» в рекламе.