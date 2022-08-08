Рене Зеллвегер дала интервью изданию The Sunday Times, в котором рассказала о принятии своего возраста и раскритиковала рекламу антивозрастных косметических продуктов, которые призывают женщин стараться выглядеть моложе, пишет spletnik.ru.
Рене Зеллвегер рассказала, что ей нравится стареть, и раскритиковала рекламу антивозрастных средств
53-летняя актриса заявила, что ей нравится стареть и она совсем «не заинтересована» в том, чтобы снова стать 23-летней. Она рассказала, что, отпраздновав в 2019 году свое 50-летие, словно начала жизнь с чистого листа.
«Все эти объявления, говорящие нам, что нам не нужно выглядеть на свой настоящий возраст, призывающие покупать все их кремы и весь тот мусор, который они хотят нам продать, — вы хотите сказать, что я больше не имею ценности, потому что мне 53?
Существует большая разница между желанием быть самой лучшей, самой яркой версией себя и желанием быть тем, кем вы не являетесь. Чтобы быть ярким и красивым, вы должны принять свой возраст, иначе вы живете, словно извиняясь. Я не считаю это красивым», - уверена актриса.
Звезда фильма «Дневник Бриджит Джонс» добавила, что не обращает внимания на то, что пишут о ней в СМИ или соцсетях. Она призналась, что личных аккаунтов у нее нет, поскольку ее «пугает» необходимость постоянно проверять свой телефон.
В 2010 году Рене Зеллвегер объявила о перерыве в актерской карьере. Актриса рассказывала в интервью, что была «истощена» плотным рабочим графиком. Она добавила, что решила бросить себе вызов и попробовать «пожить другой жизнью». В 2022 году актриса вернулась в кино, исполнив главную роль в сериале «Кое-что о Пэм».