Рене Зеллвегер рассказала, что ей нравится стареть, и раскритиковала рекламу антивозрастных средств

53-летняя актриса заявила, что ей нравится стареть и она совсем «не заинтересована» в том, чтобы снова стать 23-летней. Она рассказала, что, отпраздновав в 2019 году свое 50-летие, словно начала жизнь с чистого листа.

« 50-летие казалось совершенно новым началом без всякой чепухи, моментом, когда вы можете перестать слушать все эти голоса в голове, избавиться от всех этих ожиданий со стороны других людей и стать собой », говорит Рене. Актриса раскритиковала рекламу, которая призывает женщин использовать различные косметические продукты, чтобы выглядеть моложе.

« Все эти объявления, говорящие нам, что нам не нужно выглядеть на свой настоящий возраст, призывающие покупать все их кремы и весь тот мусор, который они хотят нам продать, — вы хотите сказать, что я больше не имею ценности, потому что мне 53?

Существует большая разница между желанием быть самой лучшей, самой яркой версией себя и желанием быть тем, кем вы не являетесь. Чтобы быть ярким и красивым, вы должны принять свой возраст, иначе вы живете, словно извиняясь. Я не считаю это красивым », - уверена актриса .

Звезда фильма «Дневник Бриджит Джонс» добавила, что не обращает внимания на то, что пишут о ней в СМИ или соцсетях. Она призналась, что личных аккаунтов у нее нет, поскольку ее «пугает» необходимость постоянно проверять свой телефон.