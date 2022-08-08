Невероятная радость после дешевой находки в таллиннском супермаркете сменилась грустью. По случаю жаркой погоды в конце прошлой недели мы сходили в ближайшие к редакции портала Limon.ee магазины в поисках ванильного мороженого в вафельном стаканчике дешевле одного евро. Нас ждало одно разочарование за другим...
Видео ⟩ Мы нашли в магазине вкусное мороженое за 25 центов: почему его нельзя есть, объясняет специалист по питанию
В магазинах Rimi и Prisma рядом с Автобусным вокзалом выбор мороженого совсем не велик, но программу минимум мы выполнили. Удалось приобрести три разных мороженых в стаканчике. Два – эстонского производства и одно – литовского. Мы постарались соблюсти максимальную объективность: сначала попробовали и оценили само мороженое и вафельный стаканчик, а потом поинтересовались мнением специалиста по питанию Александры Гаген, которая действительно нас удивила.
Что будем есть?
Итак, в нашем распоряжении мороженое POP литовского производства за 25 центов.
Сливочное мороженое Eriti Rammus за 95 центов.
И еще одно сливочное мороженое Regatt, за которое мы заплатили 75 центов.
Что говорит специалист по питанию?
Александру Гаген насторожила упаковка литовского мороженого POP... А можно ли без опасений есть мороженое эстонского производства?
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