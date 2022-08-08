Видео ⟩ Мы нашли в магазине вкусное мороженое за 25 центов: почему его нельзя есть, объясняет специалист по питанию

В магазинах Rimi и Prisma рядом с Автобусным вокзалом выбор мороженого совсем не велик, но программу минимум мы выполнили. Удалось приобрести три разных мороженых в стаканчике. Два – эстонского производства и одно – литовского. Мы постарались соблюсти максимальную объективность: сначала попробовали и оценили само мороженое и вафельный стаканчик, а потом поинтересовались мнением специалиста по питанию Александры Гаген, которая действительно нас удивила.