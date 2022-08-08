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СМОТРИ ⟩ Эстонская русалка вплавь обогнула Статую Свободы в компании всемирно известных звезд

Limon.ee Анналийза Кёсс
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Эстонская русалка вплавь обогнула Статую Свободы в компании всемирно известных звезд
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Merle Liivand ujus koos staaridega ümber Vabadussamba.
Merle Liivand ujus koos staaridega ümber Vabadussamba. Фото: Erakogu

Несколько дней назад эстонка Мерле Лийванд, обладательница четырех мировых рекордов по плаванию в стиле русалки, объявила, что 6 августа она проплывет вокруг Статуи Свободы. Теперь очередное испытание позади, и красотка поделилась своими впечатлениями с Elu24.

«Для меня это, безусловно, своего рода событие, потому что для меня очень важны отношения между Эстонией и США. Мы должны быть благодарны как эстонским, так и американским солдатам, которые на протяжении многих лет обеспечивали нашу свободу. Этим заплывом я хотела бы поблагодарить каждого человека, который отдал свою жизнь за наш мир или усердно трудится для этого каждый день», – сказала Лийванд, комментируя благотворительную акцию, состоявшуюся 6 августа.

Лийванд сказала Elu24, что заплыв был очень приятным. «Хотя прогноз погоды обещал грозу и бурю, этого так и не случилось. Погода была отличная, 34 градуса, и жара обжигала кожу», – рассказала она о впечатлениях.

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