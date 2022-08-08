СМОТРИ ⟩ Эстонская русалка вплавь обогнула Статую Свободы в компании всемирно известных звезд

«Для меня это, безусловно, своего рода событие, потому что для меня очень важны отношения между Эстонией и США. Мы должны быть благодарны как эстонским, так и американским солдатам, которые на протяжении многих лет обеспечивали нашу свободу. Этим заплывом я хотела бы поблагодарить каждого человека, который отдал свою жизнь за наш мир или усердно трудится для этого каждый день», – сказала Лийванд, комментируя благотворительную акцию, состоявшуюся 6 августа.