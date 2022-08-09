Эрика Кирпу, ставшая олимпийской чемпионкой в составе женской сборной Эстонии по фехтованию прошлым летом, отпраздновала свое 30-летие в золотистом стиле. «Никаких границ», – делится она одним из жизненных девизов в социальных сетях.
ФОТО ⟩ Олимпийская чемпионка Эрика Кирпу отпраздновала 30-летие: всё было именно так, как я мечтала
«За последние годы я внесла в свою жизнь несколько изменений, а одним из важнейших я считаю установку на то, что жизнь должна продолжаться без каких-либо ограничений», – публикует в социальных сетях один из своих жизненных девизов олимпийская чемпионка Эрика Кирпу.
Помимо того, что она мечтает и работает без ограничений, она согласилась не ставить никаких барьеров для вечеринок. «Около года назад я решила, что хочу отпраздновать свое 30-летие крутой вечеринкой. Я мечтала об этом, и всё получилось именно так, как я хотела», — восклицает фехтовальщица, которой 22 июня исполнилось 30 лет. «Спасибо, друзья, за этот чудесный день!»
Эрика Кирпу родилась 22 июня 1992 года в Москве. Ее отец – фехтовальщик и тренер по фехтованию Виктор Кирпу (1955-2018), а мать – тренер по фехтованию Ирина Сатаненко.
Кирпу окончила Тартускую гимназию Аннелинна в 2010 году и Таллиннский технический университет в 2014 году по специальности юриспруденция.
На чемпионате мира 2014 года в Казани завоевала бронзовую медаль в личном зачете и серебро серебро в командных соревнованиях. В конце того же года она была названа спортсменкой года в Эстонии. В 2021 году она стал олимпийской чемпионкой в составе сборной Эстонии по фехтованию на Олимпийских играх в Токио.
С 2016 года живет и тренируется в Милане, Италия. Она состоит в отношениях с итальянцем Энрико Гароццо, который также является известным фехтовальщиком – он выиграл олимпийское серебро в 2016 году.