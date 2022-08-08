Препараты перестают действовать: что известно о критическом состоянии Анастасии Заворотнюк

Сейчас близкие всячески избегают разговоров о состоянии звездной няни. Они полностью огородили ее от общения с прессой и коллегами. Несмотря на это, информация об Анастасии все равно просачивается на просторы Сети. Например, дочь актрисы в Инстаграме не скрывает, что мать проходит серьезное лечение. Правда, больше никаких фактов она не рассказала. Из этого послания стало ясно: рак не дремлет! А на днях журналист Алексей Еремин сообщил о критическом состоянии Заворотнюк. По его словам, никакая терапия ей не помогает близкие в панике. «Выписанные врачами препараты перестают действовать. Терапия оказалась неэффективна», — заявил Еремин.