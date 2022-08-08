ЭПИЧНЫЙ КАДР ⟩ Всемирно известная эстонская модель Кармен Касс веселится в компании любовницы зятя Назарбаева, английского принца Эндрю и сына Каддафи

Ее мать — единственный родитель, работала официанткой и отказалась подписать разрешение для своей дочери уехать в Милан на три месяца, так что Касс подделала ее подпись на документах и все-таки попала в модельный бизнес. Так и началась ее успешная карьера. Кармен по праву считается самой известной моделью из Эстонии, помимо этого женщина является президентом Шахматного союза Эстонии.