Гога Ашкенази — роковая женщина, перед чарами которой не могут устоять ни олигархи, ни аристократы. Ее называют любовницей зятя Назарбаева Тимура Кулибаева. С ним она познакомилась в 2005 году. К этому моменту она была женой владельца сети пятизвездочных отелей Heritage Стефана Ашкенази. Гога — женщина с радиоактивным обаянием и сексуальностью — из спортивного интереса захватывает любые редуты, пишет tvrain.ru.
ЭПИЧНЫЙ КАДР ⟩ Всемирно известная эстонская модель Кармен Касс веселится в компании любовницы зятя Назарбаева, английского принца Эндрю и сына Каддафи
43-летняя уроженка Пайде Кармен давно покорила мировые модные подиумы. Она была лицом таких брендов, как лицом таких известных брендов, как Calvin Klein, Chanel, Chloé, Christian Dior, Donna Karan, Gucci, YSL.
На днях Кармен составила компанию Гоге Ашкенази и певице Абель на итальянском острове Панареа. Видимо, подружки весело проводтся лето!
Напомним, Кармен стала призером нескольких конкурсов красоты, включая «Мисс Пайде» и «Мисс земля Ярвамаа», прежде чем была открыта итальянским модельным агентом в супермаркете в Пайде.
Ее мать — единственный родитель, работала официанткой и отказалась подписать разрешение для своей дочери уехать в Милан на три месяца, так что Касс подделала ее подпись на документах и все-таки попала в модельный бизнес. Так и началась ее успешная карьера. Кармен по праву считается самой известной моделью из Эстонии, помимо этого женщина является президентом Шахматного союза Эстонии.