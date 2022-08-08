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Август - месяц музыки: 13 августа в Таллинне пройдет мероприятие «Женщина как вдохновение»

Limon.ee
Август - месяц музыки: 13 августа в Таллинне пройдет мероприятие «Женщина как вдохновение»
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Один из вечеров красоты в NanoAsia.
Один из вечеров красоты в NanoAsia. Фото: NANOASIA

Представительство Bellapierre Cosmetics, Nanoasia и Athos в Эстонии вновь открывает свои двери для гостей и продолжает добрую традицию воспевать красоту во всех ее аспектах.

В этот раз  - путешествие в мир музыки!

«Мы задумали серию очень необычных мероприятий, посвященных музыке.
Планируем проводить такие вечера, чтобы дать людям возможность послушать свою душу, взять паузу от всего негативного, что происходит сегодня, что в наше время особенно актуально.

NANOASIA

Наша гостья – певица, музыкальный критик, переводчик и прекрасная женщина Хеле-Май Пообус. Хеле -Май поделится увлекательными историями о женщинах, повлиявших на творчество великих композиторов.

Мы узнаем, на создание каких бессмертных музыкальных шедевров вдохновляли женщины великих композиторов, попробуем научиться слушать музыку более внимательно и обращать внимание на тонкие детали музыкального языка», - говорит представитель брендов Bellapierre Cosmetics, Nanoasia и Athos в Эстонии Оксана Эрради.

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«Музыка — самое совершенное из искусств, невидимый, но универсальный язык, который понятен всем, независимо от национальности, возраста и убеждений. Для меня музыка – это и любовь моей жизни, и моя профессия, это мир, в котором я живу с детства»,- утверждает Хеле-Май Пообус.

В этот раз вы попадете не просто на интересное культурное мероприятие, но действительно окунетесь в волшебный мир музыки. В течение вечера вас ждут шампанское, лёгкие закуски, прекрасное общение и особенный розыгрыш от брендов Bellapierre Cosmetics, Nanoasia и Athos.

На одном из вечеров в NanoAsia

NANOASIA

Мероприятия пройдут: 13.08 в 17.00 на русском языке;

28.08 17.00 на эстонском языке.

Количество мест ограничено!

Регистрация на мероприятие по мейлу mineral.project@gmail.com или телефону 5550 04 95.

Более подробную информацию о вечере можно узнать ЗДЕСЬ!

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