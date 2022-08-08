Представительство Bellapierre Cosmetics, Nanoasia и Athos в Эстонии вновь открывает свои двери для гостей и продолжает добрую традицию воспевать красоту во всех ее аспектах.
Август - месяц музыки: 13 августа в Таллинне пройдет мероприятие «Женщина как вдохновение»
В этот раз - путешествие в мир музыки!
NANOASIA
Наша гостья – певица, музыкальный критик, переводчик и прекрасная женщина Хеле-Май Пообус. Хеле -Май поделится увлекательными историями о женщинах, повлиявших на творчество великих композиторов.
Промо
«Музыка — самое совершенное из искусств, невидимый, но универсальный язык, который понятен всем, независимо от национальности, возраста и убеждений. Для меня музыка – это и любовь моей жизни, и моя профессия, это мир, в котором я живу с детства»,- утверждает Хеле-Май Пообус.
В этот раз вы попадете не просто на интересное культурное мероприятие, но действительно окунетесь в волшебный мир музыки. В течение вечера вас ждут шампанское, лёгкие закуски, прекрасное общение и особенный розыгрыш от брендов Bellapierre Cosmetics, Nanoasia и Athos.
На одном из вечеров в NanoAsia
NANOASIA
Мероприятия пройдут: 13.08 в 17.00 на русском языке;
28.08 17.00 на эстонском языке.
Количество мест ограничено!
Более подробную информацию о вечере можно узнать ЗДЕСЬ!