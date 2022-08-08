Август - месяц музыки: 13 августа в Таллинне пройдет мероприятие «Женщина как вдохновение»

В этот раз вы попадете не просто на интересное культурное мероприятие, но действительно окунетесь в волшебный мир музыки. В течение вечера вас ждут шампанское, лёгкие закуски, прекрасное общение и особенный розыгрыш от брендов Bellapierre Cosmetics, Nanoasia и Athos.

На одном из вечеров в NanoAsia NANOASIA